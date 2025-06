Interwencja Brauna w szpitalu w Oleśnicy. Jest decyzja prokuratury

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał we wtorek (3 czerwca) do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Grzegorza Brauna – poinformowała na specjalnej konferencji prasowej prok. Anna Adamiak, rzecznik PG.

Wniosek prokuratury dotyczy aż sześciu zarzutów. Postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Chodzi o wydarzenia, do których doszło 16 kwietnia na terenie szpitala w Oleśnicy. Braun próbował dokonać "obywatelskiego zatrzymania" wicedyrektor placówki Gizeli Jagielskiej.

Aborcja w dziewiątym miesiącu ciąży

Jagielska odpowiedzialna jest za zamordowanie Felka. Chłopiec był w 37. tygodniu życia prenatalnego. Ginekolog wbiła w serce dziecka igłę z zastrzykiem chlorku potasu. Sprawa wywołała ogólnopolskie oburzenie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wykonania nielegalnej aborcji. Lekarka nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie ukrywa też, że nie zamierza poprzestawać na tych morderczych praktykach.

Interwencję w szpitalu w Oleśnicy podjęli europoseł Grzegorz Braun oraz poseł Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej. Braun wtargnął na oddział i zamknął się w pomieszczeniu administracyjnym z lekarką, uniemożliwiając jej wykonywanie obowiązków służbowych. Doszło do awantury i przepychanek. Wezwano policję.

Braun pozbawiony immunitetu za zgaszenie chanukowych świec

Przypomnijmy, że 6 maja Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Głosowanie dotyczyło wydarzeń, do których doszło w grudniu 2023 r. Lider Konfederacji Korony Polskiej przy pomocy gaśnicy zgasił w Sejmie świece chanukowe. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Braun usłyszał m.in. zarzut znieważenia grupy osób na tle religijnym. Uchylenie europosłowi immunitetu nie oznacza uznania go za winnego, a jedynie umożliwia polskim organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu.

