Braun apeluje do Nawrockiego. "Piekło ryknie, ale naród polski będzie z panem"

Sztab Karola Nawrockiego – w przeciwieństwie do ekipy Rafała Trzaskowskiego – przesłał odpowiedzi na pytania zadane przez Grzegorza Brauna po pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Finałowy wynik wyborów w znacznej mierze będzie zależał od głosów wyborców, którzy w pierwszej turze poparli Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna. Kandydat Konfederacji zajął trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 14,8 proc. głosów. Europoseł Grzegorz Braun uplasował się na pozycji czwartej. Głos na niego oddało 1,24 mln Polaków (6,34 proc.).

Braun: Trzaskowski to kandydat zjednoczonego lewactwa

Podczas konferencji prasowej w przedmiocie drugiej tury transmitowanej na kanale YouTube Konfederacji Korony Polskiej Braun przyznał, że może nawet lepiej się stało, że Trzaskowski nie ustosunkował się do jego postulatów, bowiem odpowiedzi kandydata KO musiały by być niezwykle pokrętne.

Braun powiedział, że uważa Trzaskowskiego za kandydata "zjednoczonego lewactwa" – Zielony, tęczowy, kandydat eurofederastów i dewiantów, kandydat obozu jawnej zdrady narodowej – powiedział polityk.

Słów krytyki nie szczędził również obozowi politycznemu, który wysunął kandydaturę Nawrockiego – niebędącego jednak członkiem partii. – Zbyt dobrze pamiętamy z autopsji rządy Zjednoczonej łże-Prawicy. Pamiętamy terror covidowy, pamiętamy niszczenie dosłownie nie tylko w przenośni ludzkiego życia, zdrowia, a także majętności Polaków, bo to nie tylko zgony nadmiarowe, ale także biznesy likwidowane, firmy, działalności gospodarcze zamykane setkami tysięcy. Hekatomba. Hekatomba polskości we wszystkich wymiarach pod pretekstem walki z mniemaną pandemią – przypomniał Braun.

Lider Konfederacji Korony Polskiej przypomniał o represjach stosowanych wobec tych, którzy nie godzili się na politykę obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów wprowadzanych pod pretekstem covidowym.

Ekshumacje w Jedwabnem. Apel do Karola Nawrockiego

Brauna wystosował apel do Karola Nawrockiego w sprawie oskarżeń wysuwanych wobec Polaków o zbrodnię w Jedwabnem.

– Moja rekomendacja jako niezależnego w tej chwili PR-owca, wujka dobra rada, reżysera w poprzednim życiu, adresuję moją radę do sztabowców i samego kandydata Karola Nawrockiego. Ma pan, panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, jeśli dobrze liczę, sześćdziesiąt parę godzin, nie więcej, siedemdziesiąt ponad godzin, żeby pojechać do Jedwabnego i wbić tam pierwszy szpadel w ziemię. Ma pan siedemdziesiąt parę godzin, żeby wznowić ekshumację w Jedwabne – zaapelował. – Oczywiście, że wtedy piekło ryknie. Piekło ryknie, ale naród polski będzie z panem – dodał.

Braun przypomniał swoje stanowisko, że jeżeli Polska zaniecha forsowania na arenie międzynarodowej prawdy o zbrodni w Jedwabnem, to bardzo negatywnie wpłynie to na naszą reputację. – Jeśli nie dojdzie do wznowienia tej ekshumacji, to dojdzie do utrwalenia wizerunku Polaków jako potomków morderców i rabusiów Żydów. Wówczas roszczenia i uroszczenia żydowskie wobec narodu polskiego zostaną wyegzekwowane. Będzie to więc zaniechanie krytycznie istotne i śmiertelnie niebezpieczne dla narodu polskiego – powiedział.

W dalszej części konferencji Braun mówił m.in. o dalszych planach poszerzenia Konfederacji Korony Polskiej.

