Nowy szef Kancelarii Sejmu. "Coś takiego planujemy, oczywiście bez użycia amunicji ostrej"

W zeszły wtorek Sejm wybrał Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" – 209, a dwóch wstrzymało się. Po ogłoszeniu wyników przez prowadzącego obrady wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli skandować: "precz z komuną!".

Dzień później współprzewodniczący Nowej Lewicy potwierdził medialne doniesienia, że szefem Kancelarii Sejmu będzie Marek Siwiec.

Siwiec szefem Kancelarii Sejmu. "Coś takiego planujemy"

W poniedziałek na platformie X Siwiec przekazał, że marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył mu nominację na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu. "Czy oglądaliście film »Niezniszczalni«? Na przykład część 3? Coś takiego planujemy, oczywiście bez użycia amunicji ostrej" – napisał.

Marek Siwiec od 1977 r. aż do rozwiązania był członkiem PZPR. W lutym 1997 r. został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponownie powołany na to stanowisko w grudniu 2000 r., sprawował je do czerwca 2004 r., kiedy uzyskał mandat europosła. Wcześniej był posłem I i II kadencji. Po zakończeniu kariery politycznej został dyrektorem Centrum Pamięci o Holokauście – Babi Jar.

W listopadzie 2007 r. IPN ujawnił, że 21 marca 1986 r. Siwiec został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik o pseudonimie "Jerzy". 19 stycznia 1990 r. został wyrejestrowany w związku z rezygnacją. Sam zainteresowany zaprzeczył współpracy z SB, a IPN zaniechał dalszego śledztwa z uwagi na brak dokumentacji personalnej.

Przy okazji powrotu Siwca do polityki dziennikarze i politycy przypomnieli jego haniebny wyczyn z 1997 r. Chodzi o sytuację, do której doszło na lądowisku w Ostrzeszowie. Siwiec wychodząc z helikoptera, wykonał znak krzyża, a następnie, zachęcony przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, uklęknął i ucałował ziemię, szydząc w ten sposób z papieża Jana Pawła II.

Czym zajmuje się Kancelaria Sejmu?

Kancelaria Sejmu jest urzędem służącym Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym. Stwarza posłom warunki do uczestniczenia w pracach Sejmu i jego organów oraz do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym. Służy klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim oraz posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu. Obsługuje również od strony prawnej i administracyjnej Zgromadzenie Narodowe.

Marek Siwiec zastąpił na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu Jacka Cichockiego.

