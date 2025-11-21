Czarzasty upomniał Gajewską. "To naprawdę nie wygląda rozsądnie"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska przedstawiła w piątek w Sejmie sprawozdanie sejmowej Komisji Edukacji i Nauki w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Jednak większość swojego wystąpienia polityk poświęciła na atakowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Nie spodobało się to nie tylko parlamentarzystom PiS, lecz także marszałkowi Sejmu. – Przepraszam bardzo, pani poseł, mam dwie prośby. Jest 140 głosowań. W związku z tym mam prośbę, żebyście państwo postarali się nie przeszkadzać, a panią poseł uprzejmie proszę o to, żeby pani mówiła o sprawozdaniu komisji – wtrącił Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty strofuje Gajewską: Niech pani kończy

Po chwili marszałek Sejmu znów musiał przerwać wypowiedź Gajewskiej. – Pani poseł, nie mówi pani o sprawozdaniu, tylko mówi pani o swoich poglądach. Naprawdę niech pani kończy i powie, jakie jest sprawozdanie komisji. To naprawdę nie wygląda rozsądnie – powiedział.

Posłowie uchwalili nowelizację Prawa oświatowego, umożliwiającą m.in. wdrożenie etapami w szkołach kompleksowej reformy programowej i powrót od roku szkolnego 2026/27 do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty – poinformował portal Onet.pl. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Nowa reforma MEN

Projekt "Reforma26 – Kompas Jutra" ma zmodyfikować sposób nauczania. Dokument opisuje planowane zmiany w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zmiany obejmą nie tylko podstawę programową, lecz także sposób prowadzenia zajęć oraz zasady egzaminów zewnętrznych. Resort przekonuje, że reforma ma przygotować uczniów do lepszego rozumienia współczesnego świata i rozwijania kompetencji praktycznych.

Zmiany mają wchodzić w życie stopniowo. Najpierw nowe podstawy programowe pojawią się w przedszkolach oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej (od 1 września 2026 r.). Kolejny etap obejmie uczniów pierwszych klas liceów, techników i szkół branżowych (od 1 września 2027 r.). Ostatnia faza reformy rozpocznie się w branżowej szkole II stopnia (w 2030 r.).

Czytaj też:

Szkoła ma ukraść nam dzieci. MEN nie rezygnuje z niebezpiecznych planówCzytaj też:

Samorządowcy biją na alarm. Nie chcą darmowych posiłków w szkołach?