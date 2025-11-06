Apelują o ratunek dla polskiej szkoły. Chodzi o kontrowersyjny projekt ustawy

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle, jako rodzice, nauczyciele i społeczni działacze oświatowi zatroskani o przyszłość naszych dzieci, ale też przyszły stan Państwa Polskiego, apelujemy o podjęcie jak największych wysiłków w celu zatrzymania przygotowanych przez Radę Ministrów przeobrażeń szkolnictwa pod postacią rządowego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1857 z dnia 17 października 2025 r.).

Zmiana ustawowa wraz z pakietem towarzyszących jej rozporządzeń prowadzi dokompleksowego przeobrażenia polskiego systemu edukacji w zakresie: rodzajówprzedmiotów, przekazywanych treści, metod pracy i organizacji zajęć. Przeobrażenia te niemają nic wspólnego z wyzwaniami naszych czasów. Stanowią raczej kalkę destrukcyjnychrozwiązań edukacyjnych o ideologicznym podłożu, znanych z krajów Zachodu, zdolnychzniszczyć polski system szkolnictwa. Skutkiem będzie drastyczne obniżenie poziomunauczania w Polsce oraz jego społeczne i gospodarcze następstwa.

Państwo, jako polscy parlamentarzyści, mogą zatrzymać ten rewolucyjny zamiari przyczynić się do ocalenia polskiej szkoły! O to gorąco prosimy!W destrukcyjnym projekcie, nad którym będą Państwo niedługo głosować, znajdują siębardzo niebezpieczne zapisy:

– po pierwsze, z definicji podstawy programowej mają zniknąć obowiązkowe„treści nauczania”. W nowej definicji, określenie „treści nauczania – wymaganiaszczegółowe” zostanie zastąpione niekonkretnym określeniem „oczekiwane efektyuczenia się i wymagania dotyczące doświadczeń edukacyjnych”. Zmiana ta sprawi,że szkoła realnie przestanie uczyć i wymagać! W efekcie tego przedefiniowania, np.aż do klasy VI szkoły podstawowej ma nie być listy lektur obowiązkowych2. Pozbawito szkołę funkcji kulturowej i spajającej, gdyż treści nauczania były zawszenarzędziem kształtowania wspólnego dziedzictwa edukacyjnego i elementemtożsamości narodowej;

– po drugie, katalog „wymagań dotyczących doświadczeń edukacyjnych”, do jakichzostaną zobowiązani uczniowie i nauczyciele, zależeć będzie wyłącznie od ministra edukacji i rozporządzenia określającego podstawę programową. Powyższe prowadzido naruszenia zasady autonomii nauczycieli zapisanej w art. 12 ust. 2 KartyNauczyciela, zgodnie z którym: „Nauczyciel w realizacji programu nauczania maprawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa zanajwłaściwsze […]”;

– po trzecie, jako dokument kierunkowy planowanych reform został wskazanyw uzasadnieniu „Profil absolwenta i absolwentki. Droga do zmian w edukacji”przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. „Profil” nie posiada rangi aktunormatywnego, nie został uchwalony w żadnym trybie legislacyjnym i jestpozbawiony przepisów wykonawczych. W toku konsultacji zorganizowanych przezIBE „Profil” został szeroko skrytykowany, gdyż nie skupia się na rozwoju ucznia, a najego formatowaniu i ogólnikowych kompetencjach;

– po czwarte, zmiany definicji podstawy programowej skutkować będą zmianami zasadoceniania i organizacji egzaminu 8-klasisty i egzaminu maturalnego, obejmą więccały proces kształcenia

Projekt nowelizacji ustawy należy łączyć z Reformą26. Kompas Jutrai opublikowanymi na stronach IBE nowymi projektami podstaw programowychwszystkich przedmiotów dla szkół podstawowych4, które zakładają:

– całkowitą likwidację obowiązkowego kanonu lektur do kl. VI w szkołachpodstawowych, a w kl. VII-VIII jego ograniczenie do minimum

– będzie toskutkować zerwaniem kodu kulturowego, wynarodowieniem Polaków i upadkiemedukacji humanistycznej;

– w zakresie historii i edukacji obywatelskiej przesunięcie akcentów z wątkównarodowych na ponadnarodowe (przy czym istotne ograniczenie treści narodowychi patriotycznych nastąpiło już przy ostatniej nowelizacji podstaw programowychdokonanych przez minister Barbarę Nowacką)

– kształtowanie kompleksów,wykorzenienie dumy narodowej;

– usunięcie biologii i geografii w kl. V i VI i zastąpienie ich do kl. VI przedmiotem„przyroda”

– brak usystematyzowanej wiedzy, skrajne obniżenie poziomunauczania, upadek edukacji przyrodniczej5;

– celowe bardzo pobieżne potraktowanie treści dotyczących rozwoju i rozmnażaniaczłowieka na przyrodzie i biologii, a wprowadzenie ich do edukacji zdrowotnej.

– planowane wprowadzenie przymusowej edukacji zdrowotnej z elementami deprawacyjnej edukacji seksualnej, czyli złamanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, w tym w obszarze norm moralnychi religijnych (art. 53 ust. 3 Konstytucji RP);

– edukację klimatyczną na niemal każdym przedmiocie (ideologizacja,propagowanie treści nienaukowych);

– radykalne ograniczenie treści nauczania na rzecz projektów i zajęć praktycznych(utylitaryzm, przyjęcie modelu ze szkolnictwa zawodowego dla wszystkich uczniów).

Obserwując dotychczasowe destrukcyjne działania MEN, takie jak: ograniczanie prac domowych, wyrzucanie religii, wprowadzenie edukacji obywatelskiej i „zdrowotnej”,powolna rezygnacja z oceniania numerycznego i wprowadzanie oceny funkcjonalnej, promowanie rozwiązań edukacji włączającej, jesteśmy głęboko przekonani, że są one przejawem systemowej akcji niszczenia polskiej szkoły. Szkoła traci suwerenność, a polscy uczniowie – szanse na godną przyszłość.Dlatego apelujemy Pani Poseł, Pana Posła o zaangażowanie i jak największą mobilizację w celu zatrzymania przeprowadzanej na naszych oczach transformacji oświatowej.Od tego, jaka będzie szkoła, zależy kształt polskiego społeczeństwa i losy naszej Ojczyzny!

Koordynatorzy i Rada Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły zrzeszającej 89 organizacji pozarządowych:

Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły

Agnieszka Pawlik-Regulska, Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”

mec. Marek Puzio, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Elżbieta Lachman, Polskie Forum Rodziców

dr Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

Mirosława Chmielewicz, Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie

Jolanta Dobrzyńska, Ruch Ochrony Szkoły

mec. Jerzy Kwaśniewski, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Sławomir Skiba, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. P. Skargi

Marcin Perłowski, Centrum Życia i Rodziny

Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

