Samorządowcy biją na alarm. Nie chcą darmowych posiłków w szkołach?

Od 1 września 2022 r. każda szkoła w Polsce ma obowiązek zapewnić uczniom ciepły posiłek. W większości placówek obiad jest płatny. To oznacza, że problem niedożywienia dzieci z uboższych rodzin wciąż pozostaje nierozwiązany. Partia Razem złożyła w Sejmie projekt ustawy, który ma zmienić tę sytuację. Pod tą inicjatywą podpisali się również posłowie PiS, Lewicy oraz Wolnych Republikanów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą zostać zwolnieni z opłat za obiady, jeśli znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej albo losowej. W praktyce jednak brak jednoznacznych kryteriów sprawia, że dostęp do darmowych posiłków zależy często od uznaniowych decyzji urzędników.

"Budzą wątpliwości". Samorządowcy ostrzegają

Pomysł przewidujący wprowadzenie darmowych posiłków w szkołach krytykuje Związek Powiatów Polskich. "W sytuacji ogromnej, wciąż rosnącej luki w finansowaniu oświaty ze środków budżetu państwa, propozycje legislacyjne, które mogą zwiększać wydatki samorządów w tym obszarze, budzą wątpliwości" – stwierdził prezes ZPP Andrzej Płonka w opinii skierowanej do Kancelarii Sejmu.

"Samo »uwzględnienie« nowego zadania w rozporządzeniu w sprawie potrzeb oświatowych nie oznacza, że pieniądze na jego realizację się pojawią (...). Nie można zatem wykluczyć, że realizacja zadania zapewnienia bezpłatnego posiłku w szkołach musiałaby odbyć się kosztem ograniczenia realizacji innych zadań" – przestrzegł.

Według ZPP, szacunki kosztów wskazane w projekcie partii Razem są zbyt optymistyczne. Nie uwzględniają bowiem kosztów dodatkowego zatrudnienia, energii, sprzętu oraz współpracy z firmami cateringowymi. Natomiast dodatkowe obowiązki bez odpowiedniego finansowania mogą doprowadzić do cięć w innych obszarach, takich jak utrzymanie placówek, inwestycje czy wynagrodzenia pracowników.

Czytaj też:

Nauczyciele są rozgoryczeni. MEN wyjaśnia zmiany w rozliczaniu nadgodzin