Nauczyciele są rozgoryczeni. MEN wyjaśnia zmiany w rozliczaniu nadgodzin

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w szkołach. Nowelizacja Karty Nauczyciela reguluje przypadki, w których pedagog zachowuje wynagrodzenie za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Chodzi na przykład o sytuację, kiedy klasa pojechała na wycieczkę, a nauczycielowi nie zostały przydzielone żadne zajęcia w tym dniu.

"Pracownicy oświaty wskutek nowelizacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej" – alarmowała Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Pilnej interwencji w tej sprawie domagał się od Ministerstwa Edukacji Narodowej również Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Pojawiły się nawet głosy, że w efekcie wprowadzenia nowych przepisów wiele szkół wstrzymało organizację wycieczek czy wyjść do muzeum, kina lub teatru.

MEN o godzinach ponadwymiarowych nauczycieli

MEN opublikowało komunikat, w którym przekonuje, że "nowelizacja Karty Nauczyciela, opracowana we współpracy z organizacjami związkowymi w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczyciela i po konsultacjach społecznych, została przyjęta w duchu wyrównywania warunków pracy i wynagradzania nauczycieli oraz poprawy stabilności zatrudnienia w oświacie. Celem zmian było zakończenie nierównego traktowania nauczycieli w różnych typach szkół i samorządach oraz zapewnienie im jasnych, jednolitych zasad dotyczących wynagradzania, awansu i uprawnień zawodowych".

Resort podkreślił, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, czyli za przydzielone i zrealizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Jednocześnie przewidziano dwa wyjątki, w których nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia, mimo niezrealizowania tych godzin.

Pierwszy wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nauczyciel, na polecenie dyrektora, realizuje inne obowiązki opiekuńcze lub wychowawcze, jak na przykład opieka nad uczniami podczas wycieczki, wyjść do teatru, zawodów sportowych czy imprez szkolnych. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu w ramach godzin ponadwymiarowych zajęć indywidualnego nauczania nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, np. choroby ucznia, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Nauczyciel, który nie może zrealizować zaplanowanych godzin ponadwymiarowych z przyczyn dotyczących szkoły, np. z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, może mieć przydzielone doraźne zastępstwo, za które przysługuje wynagrodzenie w takiej samej stawce jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Oznacza to, że skończyło się płacenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, tak jak było do tej pory w wielu szkołach.

