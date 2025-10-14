Prezydent do nauczycieli: Nie będzie normalnej Polski bez normalnej szkoły

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto pracowników oświaty. Życzenia nauczycielom złożyła para prezydencka.

– Z okazji państwa święta serdecznie pozdrawiamy wszystkich pedagogów. Życzymy państwu satysfakcji z rozwoju zawodowego, dobrej energii do pracy z uczniami i radości z ich osiągnieć. Nie mamy wątpliwości, że to właśnie dobra polska szkoła jest miejscem, w którym wykuwa się przyszłość Polski. Uczeń, który z niej wychodzi, powinien czuć dumę z bycia Polakiem, znać i szanować polską historię i kulturę. Nie będzie normalnej Polski bez normalnej szkoły. A mogą ją tworzyć tylko dobrzy nauczyciele – słyszymy na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Prezydent do nauczycieli: Państwa praca zasługuje na najwyższe uznanie

– Nasze dzieci chodzą do szkoły i sami najlepiej wiemy, jak ważni są pedagodzy oddani swojej pracy. Tacy, którzy na miejscu pierwszym stawiają dobro podopiecznych. Dziękujemy za wysiłek, który nieustannie państwo podejmują – podkreśliła pierwsza dama Marta Nawrocka.

– Państwa praca zasługuje na najwyższe uznanie. To dzięki niej dojrzewają kolejne pokolenia Polaków. Budowa Polski współczesnej, bezpiecznej, normalnej, przywiązanej do wartości patriotycznych to wielkie zobowiązanie. Niech nigdy nie zabraknie państwu sił do realizowania tej misji – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

– Niech nauczanie przynosi państwu spełnienie i dumę z edukacyjnych osiągnięć. Życzymy, aby obecny rok szkolny obfitował w sukcesy. Wszystkiego dobrego! – zakończyła para prezydencka.

twitter

Komisji Edukacji Narodowej. Pierwsza taka instytucja

Komisja Edukacji Narodowej powstała 14 października 1773 r. Na tę pamiątkę obchodzi się w Polsce Dzień Nauczyciela. KEN została powołana do życia w czasie Sejmu Rozbiorowego na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i za zgodą carycy Katarzyny II. Powstała ze względu na potrzebę uporządkowania systemu szkolnictwa w Polsce.

KEN była pierwszą instytucją na świecie przypominająca coś, co dzisiaj nazwalibyśmy ministerstwem edukacji.

Czytaj też:

Rewolucja w szkolnych planach lekcji? MEN zapowiada zmianyCzytaj też:

Wiceszefowa MEN: Część nauczycieli nie zaakceptowała tej zmianyCzytaj też:

Klęska edukacji zdrowotnej w bastionie PO. "Nie ma powodu do satysfakcji"