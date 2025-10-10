Rewolucja w szkolnych planach lekcji? MEN zapowiada zmiany

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany, których celem jest "odchudzenie" przeładowanej podstawy programowej i postawienie nacisku na zajęcia praktyczne. Reforma ma być wprowadzana stopniowo od września 2026 r. Najpierw obejmie klasy I i IV szkoły podstawowej, a od września 2027 r. – klasy I szkoły ponadpodstawowej oraz kolejne dwa roczniki podstawówki.

W 2031 r. przeprowadzony ma być nowy egzamin ósmoklasisty oraz nowa matura.

Reforma MEN. Ulgę odczują starsze roczniki

Wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer poinformowała, że liczba godzin w planie lekcji pozostanie mniej więcej taka sama, ale zostanie równomiernie rozłożona. – Jednym z problemów dzisiejszej szkoły jest to, że mamy bardzo mało godzin w klasach I-III. Następnie mamy skok: klasy IV, V i VI, ale tam w dalszym ciągu godzin jest mało, a potem szok w postaci klasy VII i VIII, w których tych godzin jest bardzo dużo – tłumaczyła wiceszefowa MEN, cytowana przez PAP.

Przedmiotów obowiązkowych jest ponad 30 godzin w tygodniu. Jeżeli uczeń uczęszcza na dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe, np. chodzi do klasy sportowej, klasy z językiem mniejszości narodowej lub na religię bądź etykę, to godzin jest prawie 40. – To pełen etat – zauważyła Lubnauer.

Zmiany obejmą przedmioty przyrodnicze. W klasach IV-VII szkoły podstawowej zostanie wprowadzony nowy przedmiot: przyroda. Oprócz treści z biologii i geografii, mają być tam też treści związane z fizyką i chemią. Podział na biologię, geografię, chemię i fizykę będzie obowiązywał dopiero w klasach VII i VIII.

Według wiceminister Lubnauer, wadą obecnej podstawy programowej jest przedstawianie tego samego zjawiska na różnych przedmiotach, bez wzajemnego powiązania treści nauczania. – Chcemy bardzo szeroko dać uprawnienia do nauczania przyrody. Uważamy, że bardzo ważne jest, żeby wszyscy nauczyciele przedmiotów przyrodniczych zaakceptowali tę zmianę – zapowiedziała.

