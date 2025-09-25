Poseł PiS poparł projekt partii Razem. "Pierwszy podpis już mamy"

– Mamy projekt, który może zmienić to, jak funkcjonuje polska szkoła. Są badania, które wprost pokazują zależność między niedożywieniem dzieci a ich wynikami w nauce. Mamy do czynienia z półtoramilionową grupą, która boryka się z ubóstwem, w tym półmilionową – z ubóstwem skrajnym. Mówimy o dzieciakach, które powinny przynajmniej raz dziennie zjeść ciepły posiłek – powiedziała na konferencji prasowej szefowa klubu Razem Marcelina Zawisza.

Obecnie szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia uczniom jednego ciepłego posiłku dziennie. Korzystanie z niego jest dobrowolne i odpłatne. – Nasz projekt gwarantuje, że taki posiłek dla każdego dziecka, niezależnie od jego sytuacji finansowej, będzie dostępny w każdej szkole. (...) Jako państwo mamy obowiązek zadbać o to, żeby dzieci, które chodzą do polskich szkół, dostawały jeden ciepły posiłek i nie musiały za niego płacić – wskazała Zawisza.

Cieszyński podpisał inicjatywę Razem. "Nieoczywistość w Sejmie"

Na czwartkowej konferencji prasowej partii Razem w Sejmie pojawił się Janusz Cieszyński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości złożył podpis pod inicjatywą Razem. – Pierwszy podpis już mamy – skomentowała Marcelina Zawisza.

"Nieoczywistość w Sejmie. Janusz Cieszyński popiera na konferencji projekt ⁦partii Razem⁩ ws. posiłków szkolnych" – przekazał na platformie X Tomasz Żółciak, dziennikarz portalu Money.pl.

O ponadpartyjne wsparcie projektu zaapelował współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. "Jesteśmy dwudziestą gospodarką świata. Stać nas na bezpłatne posiłki w szkole dla wszystkich dzieci! Razem z Marceliną Zawiszą i burmistrzem Sławomirem Cyglerem [zastępcą burmistrza Ochoty – przy. red.] przedstawiliśmy dziś projekt ustawy partii Razem i zaprosiliśmy polityków wszystkich partii do poparcia. Pierwsze podpisy już mamy!" – napisał na platformie X.

