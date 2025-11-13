To on zostanie szefem Kancelarii Sejmu? "Grupa rekonstrukcyjna PZPR"

Zgodnie z umową koalicyjną, 13 listopada Szymon Hołownia żegna się z funkcją marszałka Sejmu. 18 listopada odbędzie się w Sejmie głosowanie nad powołaniem na to stanowisko Włodzimierza Czarzastego, obecnego wicemarszałka, współprzewodniczącego Nowej Lewicy.

"Sejmowe wiewiórki twierdzą, że nowym szefem Kancelarii Sejmu będzie Marek Siwiec (jeśli Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem). Sam zainteresowany od wczoraj nie odpowiada na moje pytania w tej sprawie" – poinformował w czwartek za pośrednictwem platformy X Klaudiusz Ślęzak z Radia Nowy Świat.

Szydził z Jana Pawła II. Teraz zostanie szefem Kancelarii Sejmu?

W sieci pojawiła się fala komentarzy. "Usłyszałem o tym scenariuszu parę dni temu, ale wydawał mi się tak kosmiczny, że nie dałem mu wiary" – skomentował Marcin Fijołek z Polsat News i Interii.

twitter

"To byłaby bardzo dobra decyzja. Marek Siwiec jako szef Kancelarii Sejmu pokazałby niezdecydowanym wyborcom, że odnowiona, młoda Lewica, zupełnie oderwana od PZPR-owskiej przeszłości, to projekt, któremu warto zaufać. Mam nadzieję, że to nie plotka!" – ironizował dziennikarz Patryk Słowik.

twitter

"36 lat po upadku komuny władzę w Sejmie przejmuje grupa rekonstrukcyjna PZPR. Gdyby Urban dożył, zrobiliby go rzecznikiem prasowym" – stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński.

twitter

"Gimby nie znajo. Siwiec w '97 parodiował papieża błogosławiąc ziemię w Kaliszu i całując ją – podpuszczany przez ówczesnego prezydenta Kwaśniewskiego" – przypomniał Łukasz Zboralski z tygodnika "Do Rzeczy".

twitter

Chodzi o sytuację, do której doszło we wrześniu 1997 r. na lądowisku w Ostrzeszowie. Siwiec wychodząc z helikoptera, wykonał znak krzyża, a następnie, zachęcony przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, uklęknął i ucałował ziemię, szydząc w ten sposób z papieża Jana Pawła II. Nagranie tego momentu znalazło się w spocie wyborczym Mariana Krzaklewskiego w 2000 r.

PZPR, SLD, Ruch Palikota. Kim jest Marek Siwiec?

Marek Siwiec od 1977 r. aż do rozwiązania był członkiem PZPR. Prowadził program w telewizji publicznej. W czasie ostatniego zjazdu PZPR został wybrany redaktorem naczelnym "Trybuny Kongresowej" (doraźnej mutacji "Trybuny Ludu"). Był członkiem założycielem Socjaldemokracji RP. Został pierwszym redaktorem naczelnym "Trybuny". W latach 1991-1992 pełnił funkcję dyrektora generalnego powiązanej z Art-B spółki Print AB.

Siwiec był posłem I i II kadencji. W lutym 1997 r. został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponownie powołany na to stanowisko w grudniu 2000 r., sprawował je do czerwca 2004 r., kiedy uzyskał mandat europosła (startował z listy SLD – Unia Pracy). W wyborach w 2009 r. uzyskał reelekcję. W przeszłości był także związany z Ruchem Palikota (formalnie nie wstąpił do partii). Po zakończeniu kariery politycznej został dyrektorem Centrum Pamięci o Holokauście – Babi Jar.

W listopadzie 2007 r. IPN ujawnił, że 21 marca 1986 r. Siwiec został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik o pseudonimie "Jerzy". 19 stycznia 1990 r. został wyrejestrowany w związku z rezygnacją. Sam zainteresowany zaprzeczył współpracy z SB, a IPN zaniechał dalszego śledztwa z uwagi na brak dokumentacji personalnej.

Czytaj też:

Szykują się ważne zmiany w Sejmie. Błaszczak: Czyli komuna wróciłaCzytaj też:

Polacy wystawili ocenę Hołowni. "Symbol polaryzacji"