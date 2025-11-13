Szykują się ważne zmiany w Sejmie. Błaszczak: Czyli komuna wróciła

Zgodnie z umową koalicyjną, lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie pełnił funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada 2025 r. Potem ma go zastąpić obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Formalna zmiana na stanowisku marszałka nastąpi na kolejnym posiedzeniu Sejmu, prawdopodobnie 18 lub 19 listopada.

W piątek (7 listopada), podczas ostatniego dnia 44. posiedzenia Sejmu, przed rozpoczęciem bloku głosowań, Hołownia wstał, zwrócił się bezpośrednio do zgromadzonych w sali plenarnej posłów i podziękował im za dwa lata współpracy.

Błaszczak: Jestem rozczarowany Hołownią

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie namawiali Szymona Hołownię, aby nie rezygnował z funkcji marszałka i nie przekazywał jej Włodzimierzowi Czarzastemu. Rozczarowania jego decyzją nie kryje szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

– Jestem rozczarowany, bo sądziłem, że po tym fatalnym początku, kiedy marszałek Sejmu Szymon Hołownia postawił się oligarchom rządzącym Polską i nie przystał na zamach stanu, którego oni od niego oczekiwali.... sądziłem, że pójdzie dalej tą drogą, bo on jest spalony wśród celebrytów, wśród establishmentu. Nawet jak złoży samokrytykę, to już go nie przyjmą w te szeregi – powiedział były szef MON.

Błaszczak ocenił, że "komuna wróciła", ponieważ za chwilę "marszałkiem Sejmu będzie komunista". Jego zdaniem, Hołownia był zbyt słaby, aby przeciwstawić się politycznemu establishmentowi, na czele którego stoi Donald Tusk.

– Widać brakuje mu sił i woli do walki, i niestety po 26 latach marszałkiem Sejmu zostanie komunista. To jest bardzo smutny obraz – powiedział i jednoznacznie zadeklarował, że podczas głosowania nad wyborem nowego marszałka izby klub Prawa i Sprawiedliwości nie poprze kandydatury Włodzimierza Czarzastego.

