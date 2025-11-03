Błaszczak: Mam nadzieję, że Hołownia nie odda stanowiska komuniście

Zgodnie z umową koalicyjną, Szymon Hołownia w listopadzie przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Poseł, którego polityczne korzenie sięgają PZPR może mieć jednak problemy z objęciem funkcji. Swoje wątpliwości zgłasza bowiem partia Razem. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie opowiada się przeciwko nowej funkcji dla Czarzastego i namawia Hołownię, aby nie przekazywał mu swojego stanowiska.

– Mam nadzieję, że Szymon Hołownia okaże się człowiekiem, który nie odda stanowiska marszałka Sejmu komuniście – stwierdził szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Dopytywany, czy rzeczywiście chciałby, aby Hołownia złamał umowę koalicyjną, odpowiedział, że tak. Dodał również, że byłoby to dobre dla Polski.

– Tak, wyobrażam sobie, ale czy tak się stanie [...] tego nie wiem, natomiast to by było dobre dla Polski – stwierdził.

Problemy z przeszłością Czarzastego

Swoje obiekcje przeciwko funkcji marszałka Sejmu dla Włodzimierza Czarzastego zgłaszają nie tylko posłowie PiS. Mają je również niektórzy politycy koalicji rządzącej. Jasną deklarację złożyła w tej sprawie jedna z posłanek. – Mam problem z jego przeszłością. Poparcie tej kandydatury byłoby niezgodne z moimi wartościami – przyznała Agnieszka Buczyńska. Później Marek Sawicki z PSL w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że zna osoby ze swojej partii, które nie podniosą ręki za tym, aby polityk ten został drugą osobą w państwie

– Jest wiele przesłanek ku temu, żeby Czarzasty nie kandydował na marszałka. To sprawa finansowanie firmy jego żony ze środków z KPO, to również cechy charakteru Czarzastego, komunistyczna przeszłość, czy wreszcie afera Rywina – wymieniał Sawicki. Parlamentarzysta przestrzegał, że kandydatura ta może stać się dla obozu rządzącego strzałem w stopę. – To wszystko PiS wykorzysta przeciwko nam– przewidywał.

Czytaj też:

Zmiany w Sejmie. Błaszczak: Nie zagłosuję za starym komuchem