Tusk ukarany. Premier nazwał posła "pajacem"
Tusk ukarany. Premier nazwał posła "pajacem"

Premier Donald Tusk rozmawia z dziennikarzami w Sejmie
Premier Donald Tusk rozmawia z dziennikarzami w Sejmie Źródło: PAP / Paweł Supernak
Premier Donald Tusk został ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej. To konsekwencja użycia przez szefa rządu słowa "pajac" w stosunku do Bartosza Kownackiego z PiS.

„Premier Donald Tusk został ukarany zwróceniem uwagi przez Komisję Etyki Poselskiej za użycie określenia »ale pajac« wobec jednego z posłów na sali sejmowej” – poinformował Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji.

Tusk do Kownackiego: "Pajac"

Chodzi o sytuację z listopadowego posiedzenia Sejmu, kiedy to posłowie wybrali Włodzimierza Czarzastego na marszałka.

Kiedy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski prezentował z sejmowej mównicy sylwetkę Włodzimierza Czarzastego, jego wystąpienie było nagrywane telefonem przez posła PiS Bartosza Kownackiego.

– Zobaczcie teraz. Człowiek, który lubuje się w mówieniu o onanizmie, prezentuje życiorys pana marszałka Czarzastego – powiedział Bartosz Kownacki. Poseł PiS nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Krzysztofa Gawkowskiego o Mariuszu Błaszczaku, która padła w programie „Kropka nad i”.

– A tutaj są ci, którzy będą głosowali „za” – komentował dalej Bartosz Kownacki.

Na te słowa zareagował Donald Tusk. – Pajac! – krzyknął szef rządu.

Poseł PiS odpowiedział pytaniem, a premier doprecyzował: „Powiedziałem: ale pajac”.

Gdy Bartosz Kownacki dopytywał, czy chodzi o autoironię, Donald Tusk odparł: „Nie, nie, o panu. Wszyscy się śmieją”.

W wymianę zdań włączył się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. – Posłem, posłem pan jest – zwrócił uwagę Bartoszowi Kownackiemu.

Poseł PiS przytaknął, dodając, że premier też ma mandat poselski.

Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
