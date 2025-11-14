Szokujące słowa Gawkowskiego. Wicepremier się tłumaczy

W czwartek Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. 19 listopada Sejm zagłosuje nad wyborem współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.

Krytycznie do sprawy odniósł się przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– Komuna wróciła. Za chwilę marszałkiem Sejmu będzie komunista. Po 26 latach marszałkiem Sejmu zostanie komunista. To jest bardzo smutny obraz – ocenił.

Żenujące słowa Gawkowskiego o Błaszczaku

W TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że „taki z Czarzastego komunista jak z Błaszczaka onanista”. Na słowa polityka Nowej Lewicy zareagowała Monika Olejnik, która go upomniała i wezwała do przeprosin. Krzysztof Gawkowski stwierdził, że nie chciał nikogo obrazić.

– Chciałem powiedzieć o panu Błaszczaku w taki sposób, że nie jest taką osobą. Nie jest. I o to chodziło. Tak samo jak Czarzasty nie jest żadnym komunistą. To są opowieści, które wygłaszają politycy, którzy chcą kogoś obrazić. Ja nikogo nie obrażałem – dodał.

Gawkowski nie zamierza przepraszać

W rozmowie z portalem Onet.pl polityk Nowej Lewicy powiedział, że jego wypowiedź „miała charakter spontaniczny i była reakcją na głupie słowa Mariusza Błaszczaka”.

– Użyłem takiego mocnego zestawienia, bo chciałem wyraźnie zobrazować, że Włodzimierz Czarzasty nie jest komunistą, tak, jak Błaszczak nie jest onanistą – tłumaczył.

Krzysztof Gawkowski podkreślił, że wypowiedź Mariusza Błaszczaka była niezgodna z prawdą i wymagała odpowiedniej reakcji. – On użył wcześniej niemądrych i nieprawdziwych słów o komunizmie Włodka Czarzastego, dlatego musiał się liczyć z odpowiednią reakcją. Moje słowa trzeba dobrze czytać, nie żałuję ich. Nie powiedziałem przecież, kim jest Mariusz Błaszczak, lecz kim nie jest. Ani jego, ani nikogo innego nie obraziłem, nie mam za co przepraszać, a sens moich słów zresztą od razu wytłumaczyłem na antenie – dodał.

