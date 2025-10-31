"Bezczelność Tuska jest niespotykana". Posłowie PiS bronią Ziobry, Wosia i Mateckiego

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Wobec Dariusza Mateckiego prokuratura skierowała akt oskarżenia, który obejmuje m.in. "nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które od początku były przeprowadzane w sposób zapewniający przyznanie wielomilionowych dotacji dwóm z góry wskazanym stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia".

Z kolei Michał Woś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz przywłaszczenia mienia publicznego o wartości 25 mln zł.

PiS murem za swoimi posłami

Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje, że zarówno Ziobro, jak i Woś oraz Matecki są niewinni, a oskarżenia to jedynie element politycznej zemsty Donalda Tuska.

– Donald Tusk feruje wyroki. Donald Tusk mówi, kto będzie siedział w więzieniu. Donald Tusk, jak widać nie wymiar sprawiedliwości, tylko Donald Tusk zamiast zajmować się sprawami polskimi, zajmuje się sprawą walki z opozycją, z PiS – powiedział Mariusz Błaszczak.

Szef klubu parlamentarnego PiS określił działania władz państwowych wobec posłów jako "absurdalne, bezpodstawne ataki". Jego zdaniem, są to jedynie próby odwrócenia uwagi opinii publicznej od łamania konstytucji oraz łamania praworządności przez obecny rząd.

– Bezczelność Tuska jest niespotykana. W tym filmiku, zresztą żenującym, w którym Donald Tusk mówi o tym, że po zupie, po żurku, będzie drugie danie, będzie deser, zachowuje się niczym satrapa moskiewski. Pokazuje, że wyroki są już wskazane, napisane, tylko szuka realizatorów do tych wyroków – no i tych realizatorów ustawia niejako Waldemar Żurek – powiedział Błaszczak.

Czytaj też:

"Żenujące". Bodnar uderza w ZiobręCzytaj też:

Ziobro do Tuska: Albo do Berlina, albo za kratki