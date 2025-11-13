Polacy wystawili ocenę Hołowni. "Symbol polaryzacji"

Zgodnie z umową koalicyjną, 13 listopada Szymon Hołownia żegna się z funkcją marszałka Sejmu. 18 listopada odbędzie się w Sejmie głosowanie nad powołaniem na to stanowisko Włodzimierza Czarzastego, obecnego wicemarszałka, współprzewodniczącego Nowej Lewicy.

W zeszły piątek, podczas ostatniego dnia 44. posiedzenia Sejmu, Hołownia podziękował posłom za dwa lata współpracy. – Ponieważ nie wiem, czy to nie mój ostatni raz, to pozwolę sobie powiedzieć wam trzy krótkie słowa po tych dwóch latach. Po pierwsze, dziękuję wam za wszystko. Za każde spotkanie, za każde dobre i złe słowo. Dziękuję wam za te dwa lata. Praca w charakterze marszałka z wami była dla mnie naprawdę zaszczytem. I mówię to z całego serca do wszystkich was – powiedział.

– Po drugie, chcę was przeprosić za wszystko, co było nie tak. Za może za dużo sucharów czasami, za jakieś nieuprzejmości czy nerwy. Z całego serca przepraszam. I chcę was też prosić, żebyście zatrzymali w pamięci ten czas i żebyście trzymali za mnie kciuki, niezależnie od tego, gdzie będziemy się spotykać. Z całego serca wszystkim wam dziękuję – podkreślił.

Tak Polacy ocenili Hołownię. Nowy sondaż

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sondażu na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytał Polaków, jak oceniają okres sprawowania urzędu marszałka Sejmu przez Szymona Hołownię. Dziennik zwrócił uwagę na to, że lider Polski 2050 to "symbol polaryzacji". Wyborcy koalicji rządzącej oceniają go jednoznacznie dobrze, a opozycji – źle. Generalnie jednak nieco więcej jest pozytywnych ocen.

"Zdecydowanie dobrze" Hołownię ocenia 6 proc. respondentów, a "raczej dobrze" – 39,4 proc. Łącznie 45,4 proc. badanych ocenia pracę lidera Polski 2050 jako marszałka Sejmu pozytywnie. Przeciwnego zdania jest 41,5 proc. ankietowanych, z czego 12,1 proc. pytanych wybrało opcję "zdecydowanie źle", a 29,4 proc. – "raczej źle". 13,1 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

W grupie wyborców koalicji rządzącej 72,4 proc. respondentów ocenia Hołownię dobrze. Wśród wyborców opozycji przeważają negatywne opinie (65,8 proc.), choć warto zauważyć, że aż 31 proc. zwolenników PiS, Konfederacji i Razem ocenia go pozytywnie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-8 listopada metodą CATI na próbie 1067 osób.

