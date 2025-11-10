Kulisy trudnej współpracy Hołowni z Tuskiem. "Obrażał się, rzucał papierami"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma 13 listopada złożyć rezygnację z funkcji. 19 listopada może zastąpić go Włodzimierz Czarzasty, jeśli posłowie zagłosują za kandydaturą polityka Lewicy. W ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia poprowadził ostatnie posiedzenie Sejmu w roli marszałka.

Napięte relacja Hołowni z Tuskiem

W programie TVN24 „W kuluarach” o napiętych relacjach Szymona Hołowni z Donaldem Tuskiem, mówili dziennikarze stacji.

Ich zdaniem Szymon Hołownia „nie udźwignął zasad gry, które są w polityce”. Konflikty miały pojawiać się podczas prezydiów Sejmu, gdzie nieprzewidziane reakcje Hołowni prowadziły do napięć w koalicji.

Marszałek Sejmu – w ocenie dziennikarzy TVN24 – „w ma w ogóle problem z Donaldem Tuskiem”.

– To jest od początku ich wspólnego działania w koalicji problem ambicjonalny, jakiś kompleks Szymona Hołowni związany właśnie z tym jego niedoświadczeniem, nieopierzeniem politycznym. Szymon Hołownia się obrażał, rzucał papierami, wychodził, nie odbierał telefonu. Bardzo trudna współpraca. Pewnie na razie będzie wicemarszałkiem, ale to nie jest jego celem – mówili.

Hołownia chce do ONZ

Pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – tłumaczył 7 października lider Polski 2050.

