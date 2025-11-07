"Jeśli jest pan człowiekiem honoru". PiS apeluje do Hołowni

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Sejm zajmie się tą sprawą podczas dzisiejszego głosowania. Jeśli posłowie wyrażą zgodę na uchylenie immunitetu, Ziobro będzie mógł zostać zatrzymany oraz aresztowany.

Były minister sprawiedliwości ma usłyszeć łącznie 26 zarzutów, które – według śledczych – dotyczą sprzeniewierzenia dziesiątek milionów złotych z publicznych funduszy. Polityk odpiera zarzuty, twierdząc, że mają one charakter polityczny.

PiS apeluje do Hołowni

Posłowie PiS zorganizowali w piątek konferencję prasową, na której apelują do marszałka Sejmu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Michał Wójcik wskazuje, że stan zdrowia byłego ministra uniemożliwia mu przebywanie w areszcie.

– Panie marszałku, jeżeli jest pan człowiekiem honoru, człowiekiem który ma empatię w sobie i człowiekiem, który działa na podstawie i w granicach prawa, pan jako druga osoba w naszym państwie, jako człowiek który kieruje pracami polskiego parlamentu, chciałbym żeby pan zerknął do tego wniosku – powiedział.

Poseł zwracał uwagę, że podczas wczorajszego posiedzenia komisji w sprawie immunitetu Ziobry, prokurator Piotr Woźniak nie odniósł się szczegółowo do kwestii stanu zdrowia polityka PiS.

– Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie posła Warchoła, czy biegły sądowy odniósł się do kwestii zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Wygląda jakby nasi oponenci nie przeczytali tego wniosku, bo tam prokuratura podaje, że biegły nie zgadza się na to, żeby w sytuacji leczenia odbywało się ono w warunkach pozbawienia wolności. Prokuratura sama napisała, że lekarz nie zgadza się na izolowanie, to o czym my rozmawiamy? – stwierdził Wójcik.

