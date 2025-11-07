"Po prostu się udusi". Wstrząsające szczegóły choroby Ziobry
"Po prostu się udusi". Wstrząsające szczegóły choroby Ziobry

Dodano: 
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł PiS
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł PiS Źródło: PAP / Art Service
– Bez tych zabiegów po prostu by się dusił – powiedział europoseł Jacek Ozdoba, ujawniając szczegóły choroby byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

O obecnym stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry Jacek Ozdoba mówił w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w "Sednie Sprawy" na antenie Radia Plus.

Ozdoba o stanie Zbigniewa Ziobry

– Czym innym jest problem onkologiczny, a czym innym to, co jest u pana ministra. Pan minister ma naciągnięty żołądek w taki sposób, że ma zastąpiony to przełykiem, bo przełyk został wycięty po roztwierdzeniu nowotworu. To była bardzo poważna operacja mówił.

Ze słów europosła PiS wynika, że były minister sprawiedliwości wymaga stałej opieki medycznej oraz regularnych zabiegów, które mają na celu poszerzenie przewodu pokarmowego. W przeciwnym razie po prostu się dusi i nie może spożywać pokarmów podkreślił.

Wiadomo, że kolejny zabieg Zbigniewa Ziobry ma się odbyć 12 listopada w Brukseli.

Dopaść Ziobrę. Były minister sprawiedliwości trafi do aresztu?

Ponowna dyskusja na temat stanu zdrowia byłego ministra sprawiedliwości ma związek z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wczoraj przychylnie ustosunkowała się do niego sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w piątek Sejm.

Sam zainteresowany przebywa obecnie na Węgrzech i, jak przyznał, miał właśnie wracać do kraju, ale w obecnych okolicznościach na razie tego nie zrobi. Jak tłumaczył szykowana była wobec niego prowokacja. – Miałem być zatrzymany na podstawie pomówienia i doprowadzony w kajdankach do Sejmu. Zadałem sobie pytanie, czy to jest możliwe. Zadzwoniłem do kilku kolegów prokuratorów, czy to jest możliwe. Każdy z nich po chwili zastanowienia powiedział, że w tych warunkach to jest możliwe – powiedział.

Z informacji przekazanych przez Ziobrę wynika, że nie wystąpił on jednak z wnioskiem o azyl na Węgrzech.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: se.pl
