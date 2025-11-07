"Po prostu się udusi". Wstrząsające szczegóły choroby Ziobry

O obecnym stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry Jacek Ozdoba mówił w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w "Sednie Sprawy" na antenie Radia Plus.

Ozdoba o stanie Zbigniewa Ziobry

– Czym innym jest problem onkologiczny, a czym innym to, co jest u pana ministra. Pan minister ma naciągnięty żołądek w taki sposób, że ma zastąpiony to przełykiem, bo przełyk został wycięty po roztwierdzeniu nowotworu. To była bardzo poważna operacja – mówił.

Ze słów europosła PiS wynika, że były minister sprawiedliwości wymaga stałej opieki medycznej oraz regularnych zabiegów, które mają na celu poszerzenie przewodu pokarmowego. – W przeciwnym razie po prostu się dusi i nie może spożywać pokarmów – podkreślił.

Wiadomo, że kolejny zabieg Zbigniewa Ziobry ma się odbyć 12 listopada w Brukseli.

Dopaść Ziobrę. Były minister sprawiedliwości trafi do aresztu?

Ponowna dyskusja na temat stanu zdrowia byłego ministra sprawiedliwości ma związek z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wczoraj przychylnie ustosunkowała się do niego sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w piątek Sejm.

Sam zainteresowany przebywa obecnie na Węgrzech i, jak przyznał, miał właśnie wracać do kraju, ale w obecnych okolicznościach na razie tego nie zrobi. Jak tłumaczył szykowana była wobec niego prowokacja. – Miałem być zatrzymany na podstawie pomówienia i doprowadzony w kajdankach do Sejmu. Zadałem sobie pytanie, czy to jest możliwe. Zadzwoniłem do kilku kolegów prokuratorów, czy to jest możliwe. Każdy z nich po chwili zastanowienia powiedział, że w tych warunkach to jest możliwe – powiedział.

Z informacji przekazanych przez Ziobrę wynika, że nie wystąpił on jednak z wnioskiem o azyl na Węgrzech.

