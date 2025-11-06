Gorąco na obradach komisji. "Mamy dzisiaj w Polsce Białoruś"

Sejmowa komisja regulaminowa zagłosuje dziś nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także nad wnioskiem o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Po wydaniu opinii przez komisję sejmową o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku zdecyduje głosowanie posłów w Sejmie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że decyzja Sejmu ws. odebrania immunitetu może zapaść w piątek wieczorem.

Zgodnie z decyzją Ziobry, który przebywa obecnie w Budapeszcie, jego pełnomocnikiem został poseł PiS Andrzej Śliwka. Już na samym początku posiedzenia polityk zgłosił wniosek formalny o zamknięcie obrad argumentując, że wniosek o pozbawienie Ziobry immunitetu posiada wadę formalną. Został on odrzucony większością głosów.

Kaleta: Mamy dzisiaj w Polsce Białoruś

Podczas obrad głos zabrał były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. – Przez ostatnie 2 lata budowaliście aparat represji politycznych. Siłowe, bezprawne przejęcie prokuratury, bezprawne wymienienie prezesów sądów, bezprawne wymienienie przewodniczących wydziałów karnych, usunięcie z wydziałów karnych sądów warszawskich sędziów powołanych lub awansowanych po 2018, a nawet jeżeli sędziowie Iustiti nie zgadzają się z wnioskami, finalnie ręczne sterowanie składami sądów w składach trójkowych - wymieniał Kaleta podczas posiedzenia sejmowej komisji.

– To wszystko służy wyłączenie temu, żeby takie absurdalne mogły być realizowane, żeby był realizowany spektakl politycznych represji wobec opozycji, a sytuacja w której przychodzi tutaj pan prokurator Woźniak i tłumaczy, że posła na Sejm należy wtrącić do aresztu, bo krytykuje władzę za bezprawne działania, za to, że łamiecie prawo, to Łukaszenka mógłby być dumny z takich śledczych, może pana wytransferuje niedługo. Naprawdę mamy dzisiaj w Polsce po prostu Białoruś – kontynuował polityk.

Czytaj też:

"Miałem kupiony bilet". Ziobro ujawnia nowe informacje ws. powrotu do PolskiCzytaj też:

Lisicki: Tusk z Żurkiem zastawili pułapkę na Ziobro. Ziemkiewicz: Sami w nią wpadną