Lisicki: Tusk z Żurkiem zastawili pułapkę na Ziobro. Ziemkiewicz: Sami w nią wpadną
Zbigniew Ziobro (PiS)
Zbigniew Ziobro (PiS) Źródło: PAP / Art Service
Widać było plan, aby rozkręcić całą propagandę, która poszła w tym kierunku, że Ziobro jest na Węgrzech, więc uciekł – mówi Rafał Ziemkiewicz.

Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty za rzekome nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że były szef resortu sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym "założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą" w ministerstwie, która "przywłaszczyła" ponad 150 mln zł ze wspomnianego Funduszu.

