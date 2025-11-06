Lisicki: Tusk z Żurkiem zastawili pułapkę na Ziobro. Ziemkiewicz: Sami w nią wpadną

Widać było plan, aby rozkręcić całą propagandę, która poszła w tym kierunku, że Ziobro jest na Węgrzech, więc uciekł – mówi Rafał Ziemkiewicz.
Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty za rzekome nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że były szef resortu sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym "założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą" w ministerstwie, która "przywłaszczyła" ponad 150 mln zł ze wspomnianego Funduszu.
Źródło: DoRzeczy.pl