"Uzasadniona obawa o zdrowie i życie". Apel intelektualistów ws. Ziobry

Pod koniec października minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Apel intelektualistów

Portal wPolityce.pl opublikował treść apelu:

"My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do posłów wszystkich ugrupowań reprezentowanych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o niewyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. Kierujemy ten apel kierowani uzasadnioną obawą o zdrowie i życie człowieka. Zbigniew Ziobro od dwóch lat zmaga się z rakiem przełyku, przeszedł ciężkie, skomplikowane operacje, cały czas poddawany jest poważnym zabiegom, w tym regularnie zabiegowi poszerzania przełyku. Jego stan zdrowia wymaga systematycznej, specjalistycznej obserwacji i kontaktu ze stałym zespołem medycznym, który przeprowadza wspomniane zabiegi. Nie ulega wątpliwości, że pozbawienie wolności oznacza przerwanie leczenia, i tym samym bezpośrednie zagrożenie dla życia. Zagrożenie dla życia stwarzać będą także warunki panujące w areszcie, bowiem każda infekcja może skończyć się tragicznie.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy podejmowaniu decyzji, które mogą skutkować nieodwracalnym pogorszeniem stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry lub nawet jego śmiercią".

Pod apelem podpisali się: Bronisław Wildstein, Prof. Andrzej Nowak. Prof. Jerzy Kalina, Prof. Andrzej Przyłębski, Mariusz Pilis, Ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz, Ksiądz prof. Waldemar Cisło, Adam Borowski, Tadeusz Deszkiewicz, Prof. Jan Majchrowski, Andrzej Gelberg, Prof. Tomasz Grosse, Robert Kaczmarek, Prof. Chojna-Duch, Jerzy Kwaśniewski, Wojciech Korkuć, Prof. Beata Bieńkowska, Mec. Krzysztof Wąsowski, Prof. Alicja Grześkowiak, Prof. Anna Łabno, Prof. Zdzisław Krasnodębski, Jolanta Hajdasz, Prof. Zbigniew Krysiak, Piotr Duda, Prof. Maria Gintowt-Jankowicz, Wanda Zwinogrodzka, Lech Stefan, Prof. Wojciech Polak, Prof. Genowefa Grabowska, Wawrzyniec Rymkiewicz, Prof. Bogdan Musiał, Prof. Zbigniew Cieślak, Dr hab Agata Kosieradzka-Federczyk, Dr Wojciech Federczyk, Dr Krzysztof Wąsowski, Mec. Marek Markiewicz, Prof. Grażyna Ancyparowicz, Jacek Saryusz-Wolski, dr Michał Sopiński, prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, dr Adrian Pachciarz, dr hab. Przemysław Ostojski, dr Mariusz Kuryłowicz, dr Jarosław Rychlik, dr Jakub Berezowski, dr Iwona Lewandowska-Pierzynka, dr Maciej Lewandowski, Jan Pietrzak.

