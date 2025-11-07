"Sytuacja patologiczna". Współpracownik Nawrockiego o Ziobrze

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała w czwartek uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Pod koniec października prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. W czwartek komisja regulaminowa poparła ten wniosek, otwierając drogę do głosowania w tej sprawie przez posłów.

– Komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku [...] o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wszystkich czynów określonych we wniosku oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry – przekazał Jarosław Urbaniak podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych.

Bogucki: Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces

Do sytuacji byłego ministra sprawiedliwości odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Czy w Polsce dzisiaj można liczyć na sprawiedliwy proces? Czy dzisiaj ci, którzy oskarżają, mówię o prokuratorach, mają do tego legitymację? – zapytał prezydencki minister w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. – I w jednym, i w drugim przypadku ta odpowiedź jest negatywna, bo ani nie jest tak, że można liczyć na sprawiedliwy proces, bo np. minister Żurek chce wyznaczać politycznym palcem sędziów, którzy mają orzekać w danych sprawach, (…) a prokuratorzy, którzy w tej sprawie pracują, (…) przedstawiają dokumenty, zarzuty, to są ludzie wskazani przez człowieka, który prokuratorem krajowym nie jest – dodał. Jak zaznaczył, chodzi mu o Dariusza Korneluka.

Zbigniew Bogucki został zapytany o to, czy jego zdaniem Ziobro powinien wrócić do Polski. – Można poddać się procesowi i weryfikacji w każdej sprawie i każdy powinien się poddawać, wtedy kiedy może liczyć na uczciwy proces. W tym wypadku na uczciwy proces liczyć pan minister Zbigniew Ziobro nie może – zaznaczył.

Czy to oznacza, że były minister sprawiedliwości powinien pozostać na Węgrzech? – To nie jest kwestia mojej oceny jako szefa Kancelarii Prezydenta. To jest kwestia mojej oceny jako prawnika – odpowiedział Bogucki.

Polityk zaznaczył, że w Polsce jest "sytuacja patologiczna", jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości.

Szef KPRP: To polityczna wendeta

Zbigniew Bogucki stwierdził, że działania wobec Zbigniewa Ziobry to "polityczna wendeta".

– Nie każdy obywatel jest oskarżany i ścigany przez prokuratora z Prokuratury Krajowej. Nie każdy ma zarzuty o charakterze politycznym. Nie każdy ma zarzuty tego rodzaju, że miał rzekomo, jak w przypadku pana ministra Ziobry, przekazać pieniądze ze Skarbu Państwa, na przykład 14 mln zł na remont prokuratury, która jest jednostką Skarbu Państwa i za to dostać zarzuty, że działał na szkodę Skarbu Państwa – zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta RP. – Co jest niezgodne z prawem? Że przekazujemy środki ze Skarbu Państwa na Skarb Państwa? – pytał były poseł.

Jak podkreślił Bogucki, "tam nie ma żadnego złamania dyscypliny finansów publicznych". – Tam nie ma działania niezgodnego z ustawą, bo ta ustawa na to pozwalała. Mamy do czynienia z polityczną wendetą – dodał.

