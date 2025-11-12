Tylu Polaków deportowano z USA. "Są na marginesie"

W 2025 roku amerykańska służba imigracyjna ICE (Immigration and Customs Enforcement) objęła działaniami 50 obywateli Polski – ustaliła Wirtualna Polska. To znikoma liczba w porównaniu z tysiącami obywateli Meksyku wydalanych co roku z USA.

Media dotarły do konkretnych liczb

Według danych ICE 10 Polaków zostało aresztowanych, 14 objęto procedurą tymczasowego zatrzymania (detention), 11 osób deportowano, zaś 15 objęto Programem Intensywnego Nadzoru (ATD), który pozwala służbom kontrolować przestrzeganie prawa bez umieszczania cudzoziemców w areszcie.

Jednym z ostatnich przypadków była deportacja 62-letniej Iriny Sobierajskiej, która po blisko 20 latach pobytu w USA została wydalona do Polski. – Poza potwierdzeniem, że wykonano nakaz wydalenia i ona wsiadła do samolotu lecącego do Polski, nie znamy jej dalszych losów – przekazała WP Amaya Kuznicki z serwisu ClickonDetroit.com.

Polacy na marginesie deportacji

Z danych ICE wynika, że Polacy stanowią margines wśród narodowości objętych działaniami tej służby. W 2025 roku aresztowano ponad 35 tys. obywateli Meksyku, głównie za nielegalne przekroczenie granicy, przestępczość zorganizowaną i powrót do USA po wcześniejszej deportacji.

Wśród amerykańskiej Polonii coraz częściej pojawiają się jednak przypadki donosów do tzw. "imigrejszyn" – służby ICE. Z kolei w polonijnych grupach internetowych coraz częściej mają pojawiać się porady, jak przygotować się na ewentualne zatrzymanie przez ICE – od posiadania dokumentów dzieci urodzonych w USA po listy od sąsiadów. Organizacja American Immigration Lawyers Association (AILA) opracowała nawet specjalną ulotkę informacyjną o prawach osób objętych działaniami służb.

Na początku roku polskie MSZ oszacowało, że w USA żyje około 30 tys. Polaków, którzy mogli naruszyć przepisy migracyjne. Z informacji przedstawionych przez ICE wynika natomiast, że 2,3 tys. obywateli Polski znajduje się na liście do deportacji – to osoby, wobec których sędzia imigracyjny wydał ostateczny nakaz wydalenia ze Stanów Zjednoczonych.

Czytaj też:

Trump ogranicza liczbę uchodźców, którzy mogą wjechać do USACzytaj też:

Już tylu nielegalnych imigrantów opuściło USA. "To dopiero początek"