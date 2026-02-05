Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd zdecydował

Wniosek w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości złożyła Prokuratura Krajowa związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów. Postanowienie wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

– Sąd podjął decyzję, uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Zbigniewa Z. Podzielił w pełni argumentację wniosku, uznając iż zachodzi przesłanka ogólna do zastosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów – poinformował prokurator Piotr Woźniak.

– Wniosek prokuratury został w całości uwzględniony. Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz ENA – dodał.

Mec. Bartosz Lewandowski poinformował w mediach społecznościowych, że w związku z wydanym postanowieniem o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry złożył natychmiastowy wniosek o wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia do czasu jego uprawomocnienia.

"Sąd Rejonowy uwzględniając wniosek obrony, umożliwił obrońcom dopiero dzisiaj zapoznanie się z protokołami, których prokuratura nie chciała udostępnić, ale które są jednoznacznie korzystne dla ministra Ziobry" – czytamy we wpisie mec. Lewandowskiego. "Prokuratura twierdzi z jednej strony twierdzi, że Ziobro mógłby mataczyć, jednocześnie w przypadku ks. Michała, pani Karoliny oraz Uli czy posła Michała Wosia uznaje materiał dowodowy za kompletny, a sprawę przekazano do Sądu z aktem oskarżenia. Żadna z tych osób nie jest tymczasowo aresztowana" – podkreśla prawnik.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Co zarzuca mu prokuratura?

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręczne sterowanie konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Sam Ziobro jest przekonany, że w kraju rządzonym przez Donalda Tuska nie może liczyć na uczciwy proces. W ten sposób uzasadnia skorzystanie z ochrony przyznanej mu przez Budapeszt.

