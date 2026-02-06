List gończy za Ziobrą. Prokurator zdecydował

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, m.in. z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. W piątek prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości listem gończym. Działania w tym zakresie ma prowadzić Komenda Stołeczna Policji.

"Zgodnie z art. 279 § 1 k.p.k. prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym, jeżeli podejrzany się ukrywa. Przesłanka ta została w niniejszej sprawie spełniona, co wprost potwierdził Sąd w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Miejsce pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry jest nieznane. Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego" – czytamy w komunikacie PK.

Sąd odrzucił wniosek obrony Ziobry

Wcześniej rozgłośnia RMF FM poinformowała, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odrzucił wniosek obrony o wstrzymanie wykonania postanowienia o aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pełnomocnik polityka Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że od decyzji tej złoży zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie. "To jednak nie wstrzyma planowanego przez prokuraturę wydania listu gończego za byłym ministrem" – wskazało RMF FM.

Przypomnijmy, że śledczy chcą postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz współudziału w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu bowiem prześladowania polityczne.

