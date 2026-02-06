Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Jest nowa decyzja sądu

O decyzji podjętej w piątek przez sąd dla warszawskiego Mokotowa informuje RMF FM.

Sąd odrzucił wniosek obrony ws. aresztu

Z ustaleń dziennikarza rozgłośni wynika, że wniosek złożony przez obronę Zbigniewa Ziobry, mający na celu wstrzymanie postanowienia o zastosowaniu wobec polityka środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu został oddalony. Pełnomocnik byłego ministra zapowiedział, że od decyzji tej złoży zażalenie do Sądu Okręgowego.

"To jednak nie wstrzyma planowanego przez prokuraturę wydania listu gończego za byłym ministrem" – wskazuje radio.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd zdecydował

Przypomnijmy, że ten sam sąd zdecydował w czwartek o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Wniosek w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości złożyła Prokuratura Krajowa związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów.

– Sąd podjął decyzję, uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Zbigniewa Z. Podzielił w pełni argumentację wniosku, uznając iż zachodzi przesłanka ogólna do zastosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów – poinformował prokurator Piotr Woźniak. – Wniosek prokuratury został w całości uwzględniony. Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz ENA – dodał.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Co zarzuca mu prokuratura?

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręczne sterowanie konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Sam Ziobro jest przekonany, że w kraju rządzonym przez Donalda Tuska nie może liczyć na uczciwy proces. W ten sposób uzasadnia skorzystanie z ochrony przyznanej mu przez Budapeszt.

Czytaj też:

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd zdecydowałCzytaj też:

"Chamstwo i nękanie". Woś pokazał SMS-y od KoteckiejCzytaj też:

"Ma już ochronę". Żurek zabrał głos ws. dziennikarza TV Republika