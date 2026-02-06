"Ma już ochronę". Żurek zabrał głos ws. dziennikarza TV Republika

We wtorek Telewizja Republika opublikowała nagranie prywatnej rozmowy, w trakcie której oficer Służby Ochrony Państwa (SOP) Wojciech B. opowiadał o planach brutalnego zabójstwa dziennikarza śledczego Republiki Piotra Nisztora. Padają tam groźby porwania, torturowania w garażu, połamania nóg i spalenia zwłok. Miałaby to być zemsta na dziennikarzu, który w 2014 r. opisał współpracę Wojciecha B. ze ściganym przez francuską policję handlarzem broni.

Wojciech B. w czasach pierwszych rządów Donalda Tuska był szefem ochrony obecnego wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. W okresie rządów Zjednoczonej Prawicy przez kilka lat chronił ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Po powrocie Tuska do władzy znów wszedł w skład ochrony obecnego ministra spraw zagranicznych.

"Ma już udzieloną ochronę". Żurek ujawnia

– Wiem, że państwa kolega [Piotr Nisztor – przy. red.] ma już udzieloną ochronę, bo czuł się zagrożony. I tu państwo w ten sposób zadziałało, że najpierw udziela ochrony potencjalnej ofierze – zwrócił się na piątkowej konferencji prasowej do dziennikarza Republiki minister Waldemar Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości poinformował, że wszczęto postępowanie. – Natomiast co do tego, czy ten funkcjonariusz SOP-u chodzi po wolności – od tego są działania prokuratury. Jeżeli prokurator uznaje, że ten stopień zagrożenia jest na tyle wysoki, że tę osobę należy tymczasowo aresztować, to sąd będzie o tym decydował. Ale najpierw musi być wniosek stosownego prokuratora – mówił.

– Będziemy mieli konferencję prasową w przyszłym tygodniu. Obiecuję, że do tej konferencji, w tej materii, będę lepiej przygotowany – zapowiedział.

W czwartek na antenie Republiki Piotr Nisztor podkreślił, że jest w stałym kontakcie z policją. – Nie mam jeszcze informacji co do samego śledztwa (...). Po rozmowie z przedstawicielami policji widzę, że jest determinacja do tego, żeby w tej sprawie działać. Jako dziennikarz śledczy nie mogę się zgodzić na to, by zostać objętym 24-godzinną ochroną. Zostały poczynione w tej sprawie ustalenia. To, co dziś zostało postanowione, będzie w mojej ocenie skuteczne, jeśli chodzi o zabezpieczenie zdrowia i życia mojego i moich najbliższych – oświadczył.

Czytaj też:

Wojciech B. był dopuszczony do informacji ściśle tajnej. Nisztor: Kompromitacja