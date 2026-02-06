Wojciech B. był dopuszczony do informacji ściśle tajnej. Nisztor: Kompromitacja

Telewizja Republika weszła w posiadanie nagrania prywatnej rozmowy, w trakcie której oficer Służby Ochrony Państwa Wojciech B. opowiadał o planach brutalnego zabójstwa dziennikarza Republiki Piotra Nisztora. Padają groźby porwania i uwięzienia w garażu, połamania nóg, polania zwłok ropą. Do tej pory poznaliśmy fragment materiału. W sobotę na antenie Telewizji Republika zostanie opublikowane więcej nagrań.

Wiadomo, że Wojciech B. w czasach poprzednich rządów PO-PSL był szefem ochrony obecnego wicepremiera i szefa MSZ. W okresie rządów Zjednoczonej Prawicy przez kilka lat chronił Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości. Po powrocie Donalda Tuska do władzy znów wszedł w skład ochrony obecnego ministra spraw zagranicznych.

Piotr Nisztor niejasną rolę Wojciecha B. opisał m.in. w książce "Rekiny wojny: kto naprawdę zarabia na handlu polską bronią". "W styczniu 2012 r. na pokładzie prywatnego samolotu wynajętego przez prezydenta Gambii obaj (B. z Pierre'em D. – przyp. aut.) odbyli podróż do Afryki. W tym czasie B. był formalnie na urlopie, o swojej wycieczce nikogo nie informował" – pisał dziennikarz.

Pierre D. został zatrzymany w 2016 r. przez hiszpańskie służby. Z więzienia wyszedł rok później. W czerwcu 2023 roku znów został aresztowany, tym razem we wspólnej operacji FBI i policji hiszpańskiej. Był poszukiwany przez Interpol pod zarzutami oszustwa, kradzieży tożsamości oraz prania pieniędzy. Według służb miał się podawać za przedstawiciela brytyjskiego domu towarowego Harrods. W marcu 2025 r. został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

Wojciech B. z dostępem do najważniejszych tajemnic

"Według naszych ustaleń, po publikacjach we 'Wprost' w 2014 r. – jeszcze w czasach istnienia Biura Ochrony Rządu – Wojciecha B. zawiesił ówczesny szef biura. Wszczęto też postępowanie sprawdzające – robiła to ABW. Nie zdecydowano się go ani zawiesić, ani odsunąć od czynności w służbie. Nie stracił również dostępu do materiałów tajnych. Po likwidacji formacji i stworzeniu Służby Ochrony Państwa Wojciech B. nadal ochraniał najważniejsze osoby w państwie – Zbigniewa Ziobro i obecnie – Radosława Sikorskiego, co świadczy o tym, że miał bardzo dobrą opinię służbową. Teraz wobec Wojciecha B. wszczęto w SOP postępowanie dyscyplinarne, a on sam złożył wniosek o odejście ze służby, na co otrzymał zgodę. Oficerowi zaczął biec trzymiesięczny okres wypowiedzenia – jeśli postępowanie nie zakończy się do tego okresu, zostanie umorzone" – informuje "Rzeczpospolita".

Według nieoficjalnych informacji, ppłk Wojciech B. posiada poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW do poziomów "ściśle tajne" UE i NATO. Jako szef grupy, która ochrania ministra za granicą, miał dostęp do najwyższych klauzul tajności – w tym międzynarodowych – które wydaje szef ABW po postępowaniu sprawdzającym raz na pięć lat – podaje "Rz".

"Ppłk Wojciech B. miał dopuszczenie do informacji ściśle tajnej. Szok. Kompromitacja ABW" – skomentował Piotr Nisztor.

