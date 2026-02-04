Szokujące nagranie. TV Republika: Funkcjonariusz SOP planował zabicie dziennikarza

Na stronie Telewizji Republika czytamy: "Dotarliśmy do nagrania rozmowy, w trakcie której oficer Służby Ochrony Państwa opowiadał o planach brutalnego zabójstwa dziennikarza Republiki. W trakcie rozmowy wulgarnie wypowiadano się także na temat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji". I dalej: "Funkcjonariusz SOP, który ochrania wicepremiera planował morderstwo dziennikarza za krytyczny artykuł na swój temat. Na nagraniach z początku 2024 roku, do których dotarliśmy wprost opowiadał o planowanym morderstwie. Porwanie, połamanie nóg, polanie zwłok ropą, zamordowanie psów, to tylko niektóre słowa, które padały podczas rozmowy funkcjonariuszy SOP, jako zapowiedź działań przeciwko Piotrowi Nisztorowi".

Telewizja Republika: Funkcjonariusz SOP planował zamordowanie dziennikarza

O sprawie poinformował też na antenie stacji sam dziennikarz. Poniżej fragment nagrania, które niebawem zostanie opublikowane w całości. Słyszymy na nim między innymi następujące słowa: "Ja mu nogi połamię betonem i tyle. Ja jestem wiesz... Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy". Mężczyzna mówi też: "[...] Ale tego to dojadę ku**ę, to se garaż wynajmę od ciebie".

"W każdym normalnym kraju po czymś takim doszłoby do serii dymisji w rządzie"

Telewizja Republika informuje, że gdy tylko dowiedziała się o sprawie i przygotowywała materiał na ten temat, służby – zdaniem telewizji najprawdopodobniej z inwigilacji jej redakcji – dowiedziały się o tym. Wówczas rozpoczęła się gra mająca na celu rozbrojenie całej sytuacji, twierdzi Republika.

"Jednym z etapów działań jest przeciek do mediów. Kolejnym informacja, że funkcjonariusz został usunięty ze służby. To jednak nie zamyka w żaden sposób sprawy. W każdym normalnym kraju po czymś takim doszłoby do serii dymisji w rządzie, łącznie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji" – czytamy na portalu stacji.

W sobotę materiał z całym nagraniem

Republika poinformowała, że nie będzie milczała. "Mimo działań służb i próby tuszowania, już w sobotę wyemitujemy materiał, w którym ujawnimy całe nagranie". "Opublikujemy fragmenty rozmów całościowo w programie Ściśle Jawne. Spytaliśmy o te nagrania w ministerstwie spraw wewnętrznych. Po tym okazało się, że w SOP zaczyna się czystka. Wiemy, że jesteśmy poddawani nielegalnym podsłuchom. O sprawie wiedziało ledwie kilka osób, a i tak wyciekły informacje. Teraz ktoś próbuje zamieść sprawę pod dywan" – przekazała stacja.

