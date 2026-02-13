Terlecki o zachowaniu Kalety: Gów***rzeria

Zaskakująca sytuacja z posłami Prawa i Sprawiedliwości w roli głównej miała miejsce kilka dni temu na sejmowym korytarzu. Dziennikarka TVN Arleta Zalewska zwróciła się tam do Ryszarda Terleckiego z prośbą o komentarz ws. decyzji sejmowej komisji regulaminowej, która postanowiła we wtorek, że Zbigniew Ziobro zostanie ukarany naganą za liczne nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Przypomnijmy, że decyzja ta może być początkiem drogi do odebrania politykowi PiS diety poselskiej oraz obniżenia do 1/10 jego uposażenia poselskiego.

Pytany o to, czy zabrałby byłemu ministrowi sprawiedliwości pieniądze za to, że nie przychodzi do Sejmu, Terlecki odparł: "No, jak nie przychodzi, to trudno". Dziennikarka nie dawała za wygraną i dopytała wprost, czy w takiej sytuacji powinny być ucięte uposażenie i dieta. Tu poseł przyznał, że nie wie, jak sprawa ta jest regulowana przez przepisy.

W tym momencie do rozmowy nieoczekiwanie włączył się inny poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. – Może pan się w tej sprawie nie wypowiada – powiedział parlamentarzysta.

Terlecki: Gów***rzeria

Teraz sprawa powróciła, a sam Terlecki nie kryje irytacji zachowaniem Kalety. Polityk został zapytany w Sejmie o całą sytuację przez dziennikarza TVN24.

– Panie marszałku, ale że ten Sebastian Kaleta tak pana tam naprostował? – mówił reporter.

– Gów***rzeria – odparł poseł PiS.

– Nie podobało się panu jego zachowanie? – dopytywał dziennikarz.

– No nie bardzo, ale co zrobić. Nie każdy jest dobrze wychowany – stwierdził Ryszard Terlecki. Polityk dopytywany następnie przez dziennikarza, czy Sebastian Kaleta powinien go teraz przeprosić, machnął jedynie ręką i stwierdził, że wybacza młodszemu koledze.

