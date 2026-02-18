"Bycie przeciwko swojej ojczyźnie". Kosiniak-Kamysz uderza w opozycję

Nie milkną echa sporu rządu z opozycją w sprawie programu SAFE. Retoryka polityków koalicji zmierza w kierunku oskarżania posłów PiS i Konfederacji o działanie na szkodę własnego państwa, a nawet zdrady.

– Z dużym zdziwieniem, myślę, nie tylko ja, ale opinia publiczna, przyjmuje frontalny atak naszych oponentów nie na rząd, naturalne jest, że opozycja jest przeciwko rządowi, to jest istota bycia w opozycji, ale bycie przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego? Bycie przeciwko swojej ojczyźnie, jej rozwojowi? To nie jest już naturalne i to nie powinno przyświecać ani posłom, ani senatorom, niezależnie, czy są w rządzie, czy są w opozycji – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Nie uzależniamy się od UE

Jednym z argumentów podnoszonych przez opozycję jest wpisany w program SAFE mechanizm warunkowości. Politycy PiS i Konfederacji ostrzegają, że Komisja Europejska będzie mogła, pod błahym pretekstem, zamrozić przyznane Polsce pieniądze, tak jak miało to miejsce w przypadku Krajowego Planu Odbudowy. Szef MON odpowiedział na ten zarzuty, wskazując, że mechanizm warunkowości jest zawarty w SAFE, ale "nie dotyczy on sądownictwa w Polsce, tylko rzetelności wydatkowania środków".

– Jak Unia Europejska pierwszy raz na nasz wniosek podczas naszej prezydencji przyjmuje program budowy silnych armii narodowych, to opozycja grzmi, że to jest utrata suwerenności – powiedział minister.

Kosiniak-Kamysz mówił także, że jeśli pojawi się korzystniejsza oferta na rynkach, wtedy rząd będzie mógł z niej skorzystać.

– Jeżeli w konsekwencji 20 lat dojdziemy do ratingu AAA [...] jeżeli będą korzystniejsze pożyczki czy finansowanie w innych instrumentach [...] to będziemy mogli z niego skorzystać. My się nie uzależniamy – zapewnił.

