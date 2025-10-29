Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. "Nasza ojczyzna jest w niebie"

W czasie środowej audiencji ogólnej papież Leon XIV skierował pozdrowienia do polskich pielgrzymów. Odniósł się do zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych oraz wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych.

W audiencji udział wzięli: pielgrzymi z parafii pw. Miłosierdzia Bożego z Warszawy, parafii katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie, grupa pielgrzymów z parafii prowadzonych przez Księży Marianów z Warszawy, Grudziądza i Grzybowa, parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, parafii pw. św. Józefa w Hamburgu w Niemczech, a także uczniowie i nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

Papież Leon XIV zachęca Polaków do właściwego korzystania z dóbr materialnych

Oto słowa Ojca Świętego:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W najbliższych dniach liturgia wspomina wiernych zmarłych. Modlitwa za naszych bliskich przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. Starania o dobra przemijające, niezbędne w życiu doczesnym, niech zawsze wypływają z miłości i wierności prawdzie Ewangelii, które nie przemijają, bo mają swe źródło w samym Bogu. Z serca wam błogosławię!

Papieską katechezę streściła po polsku siostra Sebastiana Choroś SłNSJ z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

W centrum dzisiejszej refleksji o dialogu międzyreligijnym są słowa Jezusa do Samarytanki: "Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie". Spotkanie przy studni w Sychar ukazuje istotę autentycznego dialogu religijnego – szczere otwarcie na drugiego człowieka, uważne słuchanie i wzajemne ubogacanie się. Sobór Watykański II, ogłaszając 28 października 1965 r. Deklarację "Nostra aetate", otworzył nowe horyzonty spotkania, szacunku i duchowej gościnności. Jej pierwszym odniesieniem był świat żydowski. Od tamtej pory wszyscy moi poprzednicy jednoznacznie potępiali antysemityzm. Również ja potwierdzam, że Kościół nie toleruje go i zwalcza w imię Ewangelii. Dziś razem musimy czuwać, by nie dopuszczać do nadużyć imienia Boga, religii i samego dialogu, wobec zagrożeń, jakie niosą fundamentalizm religijny i ekstremizm. Przekażmy przyszłym pokoleniom ducha przyjaźni i współpracy – prawdziwy fundament dialogu.

