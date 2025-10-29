To katolicka odpowiedź na Halloween. Już wkrótce w całej Polsce

Ich celem jest wspólne, radosne przeżywanie czasu poprzedzającego uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzoną 1 listopada, oraz Dzień Zaduszny, przypadający 2 listopada.

Bale Wszystkich Świętych

Bale Wszystkich Świętych to inicjatywy, które najczęściej adresowane są do dzieci i organizowane przez duchownych oraz wspólnoty parafialne w salkach katechetycznych lub miejskich domach kultury. Uczestnicy zapraszani są do przygotowania strojów swoich ulubionych świętych, a rodzice do przybliżenia dzieciom postaci wybranego patrona. Barwną zabawę zazwyczaj poprzedza Msza św. lub wspólna modlitwa. Następnie dzieci, często wraz z rodzicami, biorą udział w konkursach, zabawach tanecznych i integracyjnych.

W Wołowie już od kilku lat grupa wiernych z parafii pw. św. Wawrzyńca wraz z kapłanami z powodzeniem organizuje Bal Wszystkich Świętych. Wydarzenie ma nie tylko bawić, ale też inspirować najmłodszych do odkrywania piękna świętości. Tegoroczna edycja, zorganizowana 26 października w hali sportowej OSiR, przyciągnęła kilkadziesiąt dzieci wraz z rodzicami. Na uczestników czekały kolorowe dekoracje, gry i zabawy, pokaz iluzji, quiz o św. Carlu Acutisie z nagrodami oraz wspólny poczęstunek.

– Chcemy, żeby dzieci miały alternatywę wobec zachodnich trendów. Pokazujemy, że świętość jest czymś pięknym i pociągającym. Zależy nam, by dzieci spędziły czas radośnie, we wspólnocie i w duchu chrześcijańskich wartości – mówi ks. Piotr Zaryczański, wikariusz parafii pw. św. Wawrzyńca, który sam wcielił się w rolę swojego patrona.

Duchowny zauważa, że w dzisiejszym świecie konkurencja o uwagę dzieci jest ogromna. – W Kościele musimy dbać o jakość tego, co proponujemy. Dlatego zaprosiliśmy profesjonalnego iluzjonistę, przygotowaliśmy konkurs z hulajnogą do wygrania, a także wielkie dmuchane maskotki, z którymi można było potańczyć. Wartości pozostają niezmienne, ale środki przekazu muszą być nowoczesne – podkreśla ks. Zaryczański.

Organizatorzy nie ukrywają, że bal jest również pozytywną alternatywą dla Halloween. – Tam dzieci przebierają się za potwory i straszydła, a my zachęcamy do czegoś odwrotnego. Nie chcemy promować strachu, agresji ani zła – nawet tego "udawanego”. Dzieci często nie zdają sobie sprawy, że takie zabawy mogą mieć głębszy, nie zawsze dobry wymiar – zaznacza Renata Basadowska, członek rady parafialnej i współorganizatorka wydarzenia.

W Brzeziej Łące w Szkole im. Noblistów Polskich również zorganizowano wielką imprezę ku czci Wszystkich Świętych. Dzieci miały okazję poznawać piękno polskich tradycji i chrześcijańskiego dziedzictwa. – Takie wydarzenia tworzą alternatywę dla obcych kulturowo wzorców, przypominając, jak ważne jest budowanie tożsamości w oparciu o własne korzenie i wartości – mówi Tomasz Mijalski, ojciec wielodzietnej rodziny, który przebrał się za św. Piotra.

– W naszej parafii Bal Wszystkich Świętych odbywa się co roku. Rozpoczyna go Msza św. po której wyruszy korowód świętych wokół kościoła, a następnie przejdziemy do sali parafialnej. Patronem przewodnim tegorocznego Balu będzie bł. Carlo Acutis. Siostry organizujące wydarzenie zachęciły dzieci, by zapoznały się z jego krótkim życiorysem, ponieważ na dzieci będzie czekać konkurs z nagrodami, a także z piosenką o Carlu pt. ‘Plan na życie’ – podkreśla Monika, parafianka i mama z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, gdzie tydzień wcześniej odbywało się wspólne przygotowanie i dekorowanie sali.

W stolicy Bale Wszystkich Świętych zaplanowano w kilku parafiach, m.in. we wspólnocie Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu (25 października o godz. 16.00), w parafii Matki Bożej Saletyńskiej (5 listopada o godz. 13.00) oraz w parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej (31 października o godz. 17.30). W programie każdego z wydarzeń przewidziano m.in. wspólną modlitwę, tańce, zabawy i gry integracyjne.

Korowody Świętych

Inną formą przeżywania dni poprzedzających nadchodzące święta są Korowody Świętych. Uczestnicy tego wydarzanie, najczęściej również w przebraniach świętych, przemierzają wspólnie ulice miast, modląc się i śpiewając. Niektórzy biorą ze sobą transparenty z cytatami z Pisma Świętego, krzyże, świece lub lampiony. Jak podkreślają duchowni, organizujący te wydarzenia, jest to wspaniała okazja, by dać świadectwo swojej wiary oraz zachęcić innych do włączenia się we wspólnotową modlitwę.

W minioną sobotę ulicami Rabki przeszedł w niedzielę II Rabczański Marsz Wszystkich Świętych. – Są różne rady na świętość. Jedna z nich mówi, by żyć tak każdego dnia, aby nikt przez nas nie płakał. Inna znowu wskazuje nam, byśmy nieśli radość i pocieszenie, zwłaszcza tym, którzy się smucą – mówił podczas Mszy św. poprzedzającej wydarzenie ks. Piotr Iwanek, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Rabce.

Ministranci i lektorzy nieśli relikwie kilku świętych i błogosławionych m.in. św. Faustyny, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej, św. Marii Goretti, św. Rity. Niektóre dzieci były przebrane za świętych i błogosławionych, a także niosły relikwie osoby, którą przedstawiały. Nie tylko dzieci przebrały się za świętych i błogosławionych. Także kilkoro dorosłych reprezentowało świętych, m.in. obecny był św. Franciszek.

– Ksiądz proboszcz przedstawił nam listę relikwii świętych jakimi w tym roku dysponujemy i można było sobie wybrać kogo relikwie chce się nieść i w związku z tym za kogo dziecko się przebierze – powiedziała KAI Małgorzata Jachimowska-Filar. Mieszkanka Rabki, która przebrała swoją córkę Emilię za św. Gemmę Galgani. – Zdecydowaliśmy się na tę świętą, ponieważ zagłębiliśmy jej życiorys i nas zaciekawił nas. To kolejna młoda osoba, która została ogłoszona świętą. Uczesałam włosy córki na wzór Gemmy, babcia uszyła nam pelerynę i dodaliśmy jeszcze emblematy sióstr pasjonistek, do których Gemma chciała dołączyć – powiedziała pani Małgorzata, która jest członkinią rady parafialnej.

W najbliższy piątek odbędzie się VI Siedlecki Marsz Świętych pod hasłem "Wy jesteście światłem świata”. Marsz rozpocznie się Eucharystią o godz. 18.00 w kościele pw. Bożego Ciała. Po Mszy św. uczestnicy będą mogli uczcić relikwie świętych i błogosławionych, a następnie wyruszą w uroczystym korowodzie na Cmentarz Centralny.

Jak tłumaczą organizatorzy, tegoroczna edycja wydarzenia ma przypomnieć, że świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina, a nie przywilejem nielicznych. W centrum uwagi znajdą się m.in. bł. Carlo Acutis, św. Joanna Beretta Molla, Męczennicy Podlascy oraz św. Rita z Cascii – osoby, które w zwyczajnym życiu potrafiły dochować wierności Bogu i stać się świadkami Jego działania.

Korowód Świętych odbędzie się także w parafii Świętej Rodziny w Kaliszu. Wspólnie z uczniami i nauczycielami Szkoły Sióstr Nazaretanek organizatorzy zapraszają 31 października do udziału dzieci, młodzież, całe rodziny oraz wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć świętych i błogosławionych. Uczestnicy są zachęcani, by przebrać się za wybranych świętych, zabrać ze sobą relikwiarze i wspólnie wyruszyć w radosnym pochodzie. Korowód przejdzie z parafii Świętej Rodziny do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Marsz Wszystkich Świętych odbył się także m.in. w parafii w Poroninie i w parafii św. Klemensa w Zawoi pod Babią Górą.

Czuwania modlitewne

Kolejną tradycją towarzyszącą nadchodzącym świętom są Czuwania Modlitewne. Zazwyczaj odbywają się one wieczorem, towarzyszy im Litania do Wszystkich Świętych oraz adoracja. W niektórych parafiach organizowane są także wspólne śpiewy z oprawą muzyczną, czy konferencje na temat błogosławionych i świętych.

W łódzkiej katedrze 31 października o godz. 19.15 zaplanowano wydarzenie pod hasłem "Noc Świętych = Noc innych”. To już kolejna edycja wydarzenia, które wprowadziło wiernych w duchowy klimat najbliższych dni. – Podstawowym znaczeniem słowa "święty” w Biblii jest – "inny”. Święty Bóg jest "inny” niż cały stworzony świat, a ci, którzy wybierają Boga i podążają za Nim, stają się na Jego wzór "inni”. Chcemy, żeby tegoroczna Noc świętych była motywacją do radykalnego wybierania Jezusa i stawania się na Jego wzór innym niż świat – podkreślają organizatorzy z Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.

W archidiecezji gnieźnieńskiej tradycyjnie odbywa się Noc Świętych – modlitewne spotkanie połączone z prezentacją postaci świętych, śpiewem, marszami i wspólnym poczęstunkiem, w tym symboliczną zupą dyniową. Inicjatorem wydarzenia był ks. Jan Kwiatkowski, który w 2005 roku zaprosił młodzież z całej archidiecezji do wspólnego czuwania w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych. Celem spotkania było przypomnienie sensu tego święta i stworzenie duchowej alternatywy dla popularnego Halloween. Tegoroczna Noc Świętych rozpocznie się 31 października o godz. 20.00 w kościele garnizonowym w Gnieźnie. W modlitwie weźmie udział prymas Polski, abp Wojciech Polak.

Na modlitewne przeżywanie wieczoru poprzedzającego uroczystość Wszystkich Świętych zaprasza również sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Chorzelowie. – To nie Halloween, ale noc światła, nadziei i modlitwy – podkreślają młodzi zaangażowani w organizację wydarzenia, które odbędzie się 31 października o godz. 18.30. W programie przewidziano procesję świętych, adorację Najświętszego Sakramentu oraz konferencję ks. Tomasza Chrupka, duszpasterza młodzieży diecezji tarnowskiej.

Podobne wydarzenie – "Wieczór Wszystkich Świętych” – odbędzie się również m.in. w sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, w bazylice przy ul. Kawęczyńskiej. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00, po której zaplanowano czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem.

Inicjatywy, takie jak Bale Wszystkich Świętych, Korowody Świętych czy Noc Świętych, cieszą się rosnącym zainteresowaniem wiernych w całej Polsce, tworząc okazję do rodzinnego i wspólnotowego przeżywania nadchodzących dni zadumy i modlitwy. Dla wielu uczestników są one sposobem na odkrywanie inspirujących postaci świętych, a także na pogłębianie więzi z innymi członkami parafii. Te radosne, a zarazem refleksyjne wydarzenia przypominają, że uroczystość Wszystkich Świętych to nie tylko czas wspomnień, ale także nadziei na życie wieczne.

