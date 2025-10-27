Mandat za stroik na grobie? Tak, to możliwe

1 listopada na wielu grobach, obok chryzantem i zniczy, pojawiają się własnoręcznie wykonane stroiki. Wiele z nich jest wykonanych z gałęzi drzew iglastych. Jak się jednak okazuje, ich wykorzystywanie jest zabronione.

Jak wskazuje rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sendrowska, obcinanie gałęzi iglaków to "szkodnictwo leśne".

– Co roku przed 1 listopada ludzie wchodzą do młodników, obcinają gałęzie, przez co te drzewa nie mają szans urosnąć – wskazuje i dodaje, że kary za taką działalność potrafią być wysokie: od 500 do nawet 5000 złotych.

Choszcz-Sendrowska przypomina, że strażnicy leśni rozpoczęli w tym tygodniu akcję "Stroisz", która potrwa do 2 listopada. W tym czasie lasy i zagajniki będą częściej patrolowane przez leśników. Kontrole będą także miały miejsce przy drogach do lasów i na targowiskach, gdzie sprzedawane są gałęzie do robienia dekoracji na groby. W ubiegłym roku leśnicy wystawili 500 mandatów za niszczenie lasów.

Święta coraz bliżej

Ceny chryzantem w doniczkach są wyższe niż w ubiegłym roku. Ma to związek z coraz droższą energią, nawozami oraz kosztami pracy w szklarniach. Ceny mogą być również wyższe od ubiegłorocznych ze względu na niepewną pogodę. W tym roku bowiem nocne przymrozki rozpoczęły się wcześniej.

Na cenę chryzantem wpływa wiele czynników, m.in. wielkość doniczki, odmiana i kolor kwiatów, stopień rozkwitu (kwiaty w pełnym rozkwicie są droższe), a także miejsce zakupu. Ceny różnią się w supermarketach, u producentów i przy cmentarnych stoiskach.

Według serwisu sadyogrody.pl, w 2025 r. ceny chryzantem kształtują się od 12 do nawet 70 zł za sztukę. Cena chryzantemy w doniczce o średnicy 12-15 cm wynosi 12-20 zł. Chryzantemy w nieco większych doniczkach kosztują 25-35 zł. Najdroższe są chryzantemy duże (doniczka o średnicy powyżej 25 cm), w tym wielkokwiatowe, za które trzeba zapłacić od 50 do nawet 70 zł.

Czytaj też:

Surowe przepisy na cmentarzach. Niewielu Polaków o tym pamięta