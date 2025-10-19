Surowe przepisy na cmentarzach. Niewielu Polaków o tym pamięta

Każdego roku 1 i 2 listopada to czas, kiedy szczególnie tłumnie odwiedzamy groby najbliższych. Często odwiedzamy także miejsca pochówku wybitnych, znanych Polaków. Odwiedzając cmentarze warto pamiętać o obowiązujących zakazach, aby nie narazić się na otrzymanie mandatu. Jednym z mniej znanych obowiązków jest konieczność prawidłowej utylizacji zniczy elektronicznych. To urządzenia elektryczne, które nie mogą trafić do zwykłego kosz na odpady. Koniecznie należy je oddać do punktu zbiórki elektrośmieci lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi otrzymaniem kary w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Czego nie wolno robić na cmentarzach

Cmentarze są miejscami publicznymi, zatem obowiązują na nich te same zasady, co np. na ulicach czy w parkach. W praktyce oznacza to, że nie wolno na nich palić papierosów, pić alkoholu czy zażywać środków odurzających. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna w wysokości do 1,5 tys. zł, ograniczenie wolności lub areszt.

Kolejne kary grożą za zachowanie nieobyczajne. W tym przypadku osoby niestosujące się do przepisów narażają się na karę aresztu do 30 dni, ograniczenie wolności lub grzywnę do 1,5 tys. zł.

Osobnym tematem jest wprowadzanie psów na teren nekropolii. Polskie przepisy nie regulują tej kwestii, dlatego zawsze należy sprawdzić regulamin danego cmentarza. Warto pamiętać, że puszczanie psa luzem może zakończyć się otrzymaniem kary od 20 do nawet 5 tysięcy złotych.

Przepisy przewidują znacznie dotkliwsze kary za poważniejsze wykroczenia. Profanacja grobów czy znieważenie miejsca spoczynku zmarłych są zagrożone karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Za znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca pochówku można zostać ukaranym grzywną, ograniczeniem wolności lub karą więzienia do dwóch lat.

