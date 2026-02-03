AI wyzwaniem dla Kościoła. Episkopat Austrii utworzył grupę roboczą

Decyzja o powołaniu takiej grupy zapadła podczas listopadowego zebrania ogólnego austriackiego Episkopatu.

Interdyscyplinarnej grupie przewodniczy ksiądz biskup Hermann Glettler z Innsbrucka. Jej członkowie pochodzą ze wszystkich diecezji i zakonów. W komunikacie dla mediów poinformowano, że celem grupy roboczej jest wykorzystanie synergii na szczeblu austriackim oraz omówienie kwestii prawnych i etycznych, a także perspektyw praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji dla Kościoła.

Na spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się kilka dni temu w Salzburgu, poszczególne diecezje wymieniły się informacjami dotyczącymi wykorzystania różnych narzędzi sztucznej inteligencji oraz istniejących wytycznych dotyczących odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji. Otwierając obrady etyk mediów, profesor Alexander Filipovic z Wiednia, omówił między innymi możliwości wdrożenia sztucznej inteligencji, od scentralizowanej kontroli strukturalnej po zdecentralizowanym testowaniem.

Zalecenia do obchodzenia się z AI

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i przepisy, grupa robocza opracuje teraz zalecenia dotyczące działań i potencjalnych kolejnych kroków w zakresie stosowania sztucznej inteligencji. Wyniki mają zostać przedstawione Konferencji Biskupów w formie kompletnego pakietu do jesieni.

Zdaniem biskupa Glettlera chodzi o to, aby Kościół katolicki w Austrii nie tylko szybko i bez biurokracji zareagował na „sztuczną inteligencję jako czynnik przyspieszający nasze życie”, ale także zbadał, jak może on proaktywnie wykorzystać sztuczną inteligencję. Według biskupa Innsbrucka, sztuczna inteligencja będzie w przyszłości „istotna nie tylko w administracji kościelnej, ale także w wielu kwestiach duszpasterskich i duchowych”.