Wójcik: Nie wiem, co zrobi Zbigniew Ziobro

– Musiał przedłużyć swój pobyt o jeden dzień – zaznaczył w Polsat News. Jak wyjaśnił, powodem był "telefon z kancelarii premiera Viktora Orbana". – Pan premier zaprosił go. To nie było planowane spotkanie. Odbyło się dzisiaj po południu. (...) Według mojej wiedzy trwało długo. Rozmawiano na różne tematy, także na temat reżimu, który teraz jest w Polsce – powiedział.

Wójcik ocenił, że "mamy do czynienia z niebezpieczną sytuacją i idziemy w kierunku dyktatury". Jako przykład podał nowy projekt Ministerstwa Kultury dotyczący mediów publicznych i zwrócił uwagę na zdanie "o uzależnienia od decyzji politycznych". – Oznacza to, że nie będzie pluralizmu medialnego – ocenił.

Prowadzący zapytał swojego gościa, czy jest w stanie zagwarantować, że Zbigniew Ziobro wróci. – Ja nie wiem, co zrobi Zbigniew Ziobro, ja wiem, co się dzieje w Polsce. Wiem, że ta władza napadła na instytucje demokratycznego państwa – odpowiedział Wójcik.

Wójcik: Ludzie mają dość

Polityk PiS został też zapytany o wpis Donalda Tuska, którym skomentował spotkanie Ziobro – Orban: "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie". – Albo w Brukseli, albo w celi – odparł Wójcik i dodał, że szef polskiego rządu, "będzie miał w przyszłości problem z odpowiedzialnością za to, co się dzisiaj w Polsce dzieje". – To jest nie do wytrzymania. Ludzie mają tego dosyć – przekonywał Wójcik.

Michał Wójcik zaznaczył, że chodzi o to, aby "poruszać się w ramach, które określa polskie prawo". – Minister Żurek w tej chwili idzie po bandzie. Nie ma żadnych zahamowań. Ale żadna władza nie jest wieczna – powiedział. Przekonywał też, że "naprawdę mamy reżim w każdej niemal dziedzinie życia". – A to co się dzisiaj dzieje, ten atak na Ziobro, Wosia, Mateckiego, to wszystko jest spowodowane tym, że ludzie widzą, co się dzieje w portfelach, na półkach w sklepach, jakie są ceny i trzeba to czymś przykryć – tłumaczył.

– Czy ludzie dzisiaj dyskutują o Mercosurze? Nie, dyskutują to tym, czy Zbigniew Ziobro będzie w kajdankach, bo tak chce Donald Tusk, czy nie – mówił.

Czytaj też:

Ziobro spotkał się z Orbanem. W sieci wrze: "Przestroga dla Węgier", "będzie azyl?"