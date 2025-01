Rewolucyjne wytyczne włoskich biskupów. Homoseksualiści w seminariach

Watykan zatwierdził nowe wytyczne włoskich biskupów, które pozwalają mężczyznom homoseksualnym wstępować do seminariów, pod warunkiem, że powstrzymają się od seksu. Stanowi to nieoczekiwaną zmianę w dotychczasowej praktyce w tym zakresie Kościoła powszechnego – donosi Reuters.

Chociaż Watykan nie zabraniał wyraźnie mężczyznom homoseksualnym wstępowania do kapłaństwa w przeszłości, wcześniejsza instrukcja z 2016 r. mówiła, że seminaria nie mogą przyjmować mężczyzn, którzy mają "głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne".

Nowe wytyczne, opublikowane na stronie internetowej włoskiej konferencji biskupów w czwartek, mówią, że kierownicy seminariów powinni brać pod uwagę preferencje seksualne kandydata na kapłana, ale tylko jako jeden z aspektów jego osobowości. "Odnosząc się do tendencji homoseksualnych w procesie formacji, należy również nie ograniczać rozeznania tylko do tego aspektu, ale… zrozumieć jego znaczenie w całych ramach osobowości młodej osoby" – wskazano w wytycznych.

Okres próbny

Włoscy biskupi zatwierdzili dokument w listopadzie. Tekstowi towarzyszy notatka z biura duchowieństwa Watykanu, potwierdzająca, że wytyczne obowiązują przez okres próbny trzech lat.

"Papież Franciszek, przywódca Kościoła katolickiego od 2013 r., jest znany z bardziej przyjaznego podejścia do społeczności LGBTQ i pozwolił księżom błogosławić pary tej samej płci w zależności od przypadku. Jednak dopuszczanie mężczyzn homoseksualnych do kapłaństwa pozostaje tematem tabu. Księża-homoseksualiści często wyrażają obawy przed rozmową o swojej seksualności. Franciszek zatwierdził instrukcję Watykanu z 2016 r., która była w dużej mierze aktualizacją poprzedniego dokumentu wydanego przez papieża Benedykta XVI w 2005 r. Papież wezwał do starannej kontroli kandydatów na seminarzystów i w przeszłości ostro ostrzegał księży, którzy dążą do relacji seksualnych, aby opuścili kapłaństwo. Jak donoszą źródła, Franciszek użył również obraźliwego słowa o osobach homoseksualnych, omawiając homoseksualizm w seminariach podczas zamkniętego spotkania w zeszłym roku, za co Watykan wydał przeprosiny w imieniu papieża" – opisuje Reuters.

