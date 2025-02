Niepokojący komunikat z Watykanu. Papież miał "kryzys z oddychaniem"

Przebywający w Poliklinice Gemelli papież Franciszek doświadczył w piątek kryzysu oddechowego. Biuro prasowe Watykanu podało w komunikacie, że "Ojciec Święty wczesnym popołudniem, po poranku spędzonym na fizjoterapii oddechowej i modlitwie w kaplicy, miał odosobniony kryzys skurczu oskrzeli, który doprowadził do epizodu wymiotów".

W biuletynie medycznym wspomniano również o "nagłym pogorszeniu obrazu oddechowego" oraz "zastosowaniu bronchoaspiracji i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej".

Bronchoaspiracja to procedura medyczna polegająca na odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych za pomocą specjalnej sondy. Jest stosowana głównie u pacjentów z niedrożnością oskrzeli spowodowaną nadmiarem śluzu, krwi lub ropy, co może utrudniać oddychanie. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna to metoda wspomagania oddychania bez konieczności intubacji ani tracheotomii.

W jakim stanie jest papież Franciszek?

Pojedynczy kryzys oddechowy rozpoczął się około godziny 14:00. Na ocenę jego skutków trzeba będzie poczekać w warunkach klinicznych od 24 do 48 godzin. Nowy system wentylacji obejmuje nos i usta (wcześniej był tylko nos). Funkcja oddechowa została przywrócona do stanu sprzed ataku. Mamy do czynienia z innym rodzajem ataku, niż ten, który wystąpił w zeszłą sobotę; minął szybciej, ale jego wpływ nie został jeszcze oceniony – dowiedziała się KAI ze źródeł watykańskich. Papież nie stracił przytomności.

14 lutego papież Franciszek trafił do szpitala z gorączką i zapaleniem oskrzeli. Od tamtego czasu kilkukrotnie zmieniono mu formę terapii.

Od poniedziałku, codziennie o godz. 21:00 na placu świętego Piotra w Watykanie duchowni i wierni gromadzą się na modlitwie różańcowej w intencji zdrowia Franciszka. Modli się także rodzinna Argentyna i wiele krajów europejskich. W czwartek Stolica Apostolska przekazała, że Ojciec Święty został poinformowany o modlitwach w jego intencji.

