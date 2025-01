Szwecja. Na Gotlandii siedem kościołów zostanie zamkniętych

W ramach programu "sprawiedliwości klimatycznej", który zakłada wyeliminowanie stosowania paliw kopalnych, na wyspie Gotlandia w Szwecji zostanie zamkniętych siedem kościołów. Taką decyzję podjął Narodowy Kościół Luterański Szwecji.

Agenda klimatyczna Kościoła w Szwecji

Zamknięcie będzie dotyczyć chłodniejszych miesięcy w roku, po to aby zrealizować cele określonej agendy klimatycznej. Oznacza to, że od października do maja każdego roku zamknięte będą kościoły, które ogrzewane są olejem, w tym także te zabytkowe, z okresu średniowiecza.

Agenda klimatyczna Kościoła Szwecji zakłada wyeliminowanie stosowania paliw kopalnych do ogrzewania do końca 2027 r. Przejście na inne źródła energii do ogrzewania jest póki co zbyt kosztowne, dlatego pastorzy zdecydowali się na zamknięcie świątyń. – Ludzie są rozczarowani, ale tak naprawdę nie wiem, co innego mogę zrobić – wyznał zarządca cmentarza i majątku parafii Romakloster Mathias Eldnor.

"Kośćiół w Szwecji jest bardzo postępowy"

"Wiedza na temat sprawiedliwości klimatycznej powinna przenikać wszystkie działania Kościoła Szwecji" – podkreślają pastorzy luterańskiego kościoła w Szwecji.

"Kościół Szwecji jest bardzo postępowy. Na przykład kilka lat temu zachęcał duchownych do używania neutralnego pod względem płci języka, gdy mówili o Bogu, mimo że Biblia jasno stwierdza, że Bóg jest rodzaju męskiego. Wydaje mi się, że religia kultu klimatycznego jest dla nich teraz ważniejsza niż chrześcijaństwo" – ocenił z kolei szwedzki dziennikarz Peter Imanuelsen.

