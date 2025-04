Najbogatszy Polak kupi TVN? Złożył najwyższą ofertę

Dziennik przypomina, że w wyścigu o TVN startują Michał Sołowow, konsorcjum ok. 30 polskich inwestorów skupionych wokół Wirtualnej Polski, a od niedawna Ringier Axel Springer Polska (RASP) – w Polsce znany m.in. jako właściciel Onetu, "Faktu" i "Newsweeka" – w konsorcjum z funduszem private equity CVC Capital Partners (główny akcjonariusz Żabki).

Sprzedaż TVN. W grze trzy pakiety

Według ustaleń "GW" Warner Bros. Discovery, właściciel grupy TVN, proponuje ponoć na sprzedaż trzy pakiety: TVN (wszystkie stacje z tym logo, w tym m.in. TVN24); kanały tematyczne (stacje na licencji Warner Bros. Discovery, np. TLC, Discovery Channel, HGTV itd.); Canal+ Polska – za pośrednictwem spółki TVN Media, Warner Bros (Discovery jest tu właścicielem 32 proc. akcji).

"Z nieoficjalnych informacji wynika, że Sołowow zainteresowany jest pakietem pierwszym i drugim. Z kolei Wirtualna Polska jest zainteresowana samym TVN, czyli tylko pakietem pierwszym (reszta jest dla nich nieopłacalna)" – czytamy w tekście.

Najbogatszy Polak złożył najlepszą ofertę. To Michał Sołowow

Gazeta podkreśla, że oferta Sołowowa, najbogatszego Polaka ("Forbes" szacuje jego majątek na ponad 28 mld zł), jest w tym momencie najlepsza, co nie znaczy, że właściciel TVN ją zaakceptuje.

"A dlaczego? To jest akurat proste: liczy na więcej. Do tego konsorcjum skupione wokół WP też ostatniego słowa jeszcze nie powiedziało. Jak słyszymy, na ostatniej prostej może jeszcze dosypać do oferty. Takie wstrząsy i zwroty akcji są przy tej sprawie co chwila" – zaznacza "Wyborcza".

"W piątek gruchnęła z kolei na rynku informacja, że Sołowow... może się wycofać z wyścigu po TVN. Tej informacji nie udało nam się jednak oficjalnie potwierdzić" – podaje "GW".

Pod parasolem ochronnym Tuska

Pod koniec ubiegłego roku premier Donald Tusk poinformował o wpisaniu TVN na listę podmiotów podlegających ochronie, by uniemożliwić wrogie przejęcie przez "tych, którzy wypowiedzieli Polsce wojny hybrydowe". W mediach spekulowano m.in. o węgierskiej telewizji TV2 związanej z premierem tego kraju Viktorem Orbanem.

– Przyjęliśmy rozporządzenie, na mocy którego na listę, wykaz podmiotów podlegających ochronie (...) dołożyliśmy takie firmy jak Cyfrowy Polsat, P4, TVN, Polsat Telewizja, T-Mobile i WB Electronics – przekazał w grudniu Tusk.

Czytaj też:

Zwrot akcji w sprawie sprzedaży TVN. "Jest kolejny chętny"