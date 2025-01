Portugalski parlament przeciw aborcji. Radość katolików

Jeden z projektów, autorstwa skrajnie lewicowej partii Livre, przewidywał wydłużenie maksymalnego limitu przerwania ciąży z 10. do 14. tygodnia życia płodu. Deputowani jednoizbowego parlamentu Portugalii, tzw. Zgromadzenia Republiki, odrzucili też projekty złożone przez inne lewicowe i liberalne ugrupowania, m.in. Partię Socjalistyczną (PS), Blok Lewicy (BE) oraz Inicjatywę Liberalną (IL).

Nie będzie nowych przepisów aborcyjnych. Co dalej?

Reprezentanci władz organizacji katolickich zrzeszających prawników i medyków, obecni w parlamencie podczas piątkowej debaty, wyrazili nadzieję, że portugalscy politycy podejmować będą w przyszłości działania służące większej ochronie życia obywateli od poczęcia do naturalnej śmierci.

Od sierpnia 2007 roku w Portugalii możliwa jest aborcja na życzenie, którą przeprowadzić można do 10. tygodnia życia płodu. Wprawdzie jej warunkiem są obowiązkowe konsultacje z kobietą zamierzającą poddać się aborcji, ale – jak donoszą media – warunek ten często jest pomijany. Tymczasem według dziennika "Diario de Noticias" ponad 30 proc. portugalskich szpitali publicznych nie przeprowadza zabiegów przerywania ciąży ze względu na powoływanie się przez medyków na klauzulę sumienia.

Główną przyczyną śmierci na świecie jest aborcja

Już kolejny rok z rzędu aborcja jest główną przyczyną śmierci na świecie. Oficjalne dane wskazują, że w 2024 roku w wyniku aborcji zginęło 45 mln ludzi na całym świecie. To o 400 tys. więcej niż w roku poprzednim.

Mowa o bardzo dużych liczbach, ponieważ na raka, który rok rocznie zbiera żniwo zarówno wśród starszych, jak i młodszych, zmarło jedynie ok. 8,2 mln ludzi. Jak podkreśla Nasz Dziennik, dane oficjalne to "jedynie wierzchołek góry lodowej". Ofiar jest znacznie więcej, ponieważ statystyki te nie uwzględniają m.in. używania pigułek poronnych. W połowie 2024 roku WHO szacowała, że co roku zabijanych jest ok. 73 mln dzieci nienarodzonych.

