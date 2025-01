Franciszek poruszył temat aborcji. Papież zwrócił się do Polaków

– Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Św. Jan Paweł II nawoływał do budowania cywilizacji miłości i życia. Podejmujcie nadal to wezwanie Kościoła jako priorytetowe zadanie. Chrońcie życie z miłością, na każdym etapie jego rozwoju: od poczęcia do naturalnej śmierci. Pozwólcie dzieciom wzrastać w mądrości i w łasce. Z serca Wam błogosławię – mówił papież.

Papieską katechezę streściła po polsku s. Sebastiana Choroś SŁNSJ z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

"Drodzy Bracia i Siostry, drogie Dzieci, chciałbym poświęcić tę i następną katechezę dzieciom. Zastanowimy się zwłaszcza nad plagą pracy nieletnich. Dziś zwracamy już wzrok w kierunku Marsa i światów wirtualnych, ale z trudem patrzymy w oczy wykorzystanego i skrzywdzonego dziecka. Dzieci zajmują szczególne miejsce w Sercu Boga, a jednak wiele z nich umiera dziś z głodu i niedostatku, są zmuszane do pracy, stają się ofiarami wojen i wielu nadużyć. Jezus publicznie przygarniał dzieci i stawiał je dorosłym za wzór. Prośmy Pana, by otworzył nam umysł i serce na troskę i czułość, aby każde dziecko na świecie mogło otrzymywać miłość i obdarzać miłością".

W dzisiejszej audiencji udział wzięli pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

Główną przyczyną śmierci na świecie jest... aborcja

Już kolejny rok z rzędu aborcja jest główną przyczyną śmierci na świecie. Oficjalne dane wskazują, że w 2024 roku w wyniku aborcji zginęło 45 mln ludzi na całym świecie. To o 400 tys. więcej niż w roku poprzednim.

Mowa o bardzo dużych liczbach, ponieważ na raka, który rok rocznie zbiera żniwo zarówno wśród starszych, jak i młodszych, zmarło jedynie ok. 8,2 mln ludzi. Jak podkreśla Nasz Dziennik, dane oficjalne to "jedynie wierzchołek góry lodowej". Ofiar jest znacznie więcej, ponieważ statystyki te nie uwzględniają m.in. używania pigułek poronnych. W połowie 2024 roku WHO szacowała, że co roku zabijanych jest ok. 73 mln dzieci nienarodzonych.

