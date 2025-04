Problemy zdrowotne Polaków. Niepokojące dane

Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego zostały opublikowane 7 kwietnia br. Dane dotyczące zdrowia Polaków opracował Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, a także Instytut Socjologii UMCS.

Polacy mierzą się z otyłością

Jak wynika z badania, w ciągu ostatnich 10 lat Polacy ograniczyli gimnastykę z 3 do 2,7 dnia w ciągu tygodnia. Oznacza to, że jesteśmy pod tym względem na szarym końcu w Europie. Gorzej od Polaków wypadają wyłącznie Węgrzy.

Okazuje się, że najbardziej wysportowane społeczeństwa Europy znajdują czas na aktywność fizyczną przez cztery dni w tygodniu. Ponadto przez dekadę zwiększył się odsetek Polaków, którzy całkowicie zrezygnowali z aktywności fizycznej – z 34 do 36 proc.

Na tym nie koniec. Według Europejskiego Sondażu Społecznego, 60 proc. Polaków zmaga się z lekką nadwagą, która zaczyna się od wartości 25 w stosunku masy do wzrostu (BMI). W Polsce jej średnia wartość to 26,33.

Żyjemy krócej od innych narodów

Tymczasem, jak podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska osiągnęła najwyższy poziom oczekiwanej długości życia w swojej historii. Jednak nadal pozostajemy pod tym względem w tyle za większością krajów.

"W dzisiejszym Światowym Dniu Zdrowia Polska może świętować najwyższy poziom oczekiwanej długości życia w swojej historii, po tym jak odbiła się od pandemii COVID-19. Obecnie wynosi ona 74,8 lat dla mężczyzn i 82,4 lat dla kobiet, czyli dłużej niż w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich. Jednak Polska nadal pozostaje w tyle za większością krajów OECD. Choroby układu krążenia, takie jak choroby serca, nadciśnienie i udar, odpowiadają za prawie połowę wszystkich zgonów, podczas gdy nowotwory przyczyniają się do około jednej piątej" – czytamy w artykule Organizacji pt. "Ecoscope. An Economic Lens on Policies for Growth and Wellbeing".

Jednocześnie – jak podkreśliła Organizacja – Polska może zrobić więcej, aby poprawić opiekę zdrowotną.

"Poprawa zdrowia wymaga szybszego leczenia. W Polsce pacjenci chorzy na raka są traktowani priorytetowo w systemie opieki zdrowotnej i nie ma limitu kosztów leczenia. Jednak rak jest często wykrywany zbyt późno. Pomimo bezpłatnych ogólnokrajowych programów badań przesiewowych dostępnych od początku XXI wieku, wskaźniki uczestnictwa są poniżej średniej UE, szczególnie wśród osób słabiej wykształconych. Ukierunkowane działania informacyjne pomogłyby zwiększyć uczestnictwo" – czytamy dalej.

