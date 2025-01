USA: Biden rozmawiał z papieżem, wręczył mu Medal Wolności

Jest to najwyższe odznaczenie cywilne w USA. Początkowo planowano, że obaj spotkają się 9 stycznia w Watykanie, ale wybuch pożaru w Los Angeles pokrzyżował te plan i podróż Bidena do Włoch została odwołana.

W rozmowie telefonicznej Ojca Świętego i Bidena centralne miejsce zajmowały prawa człowieka, a papież wyraził troskę o los więźniów skazanych na karę śmierci w więzieniach federalnych. Rozmowa miała miejsce po decyzji Bidena o zamianie kary śmierci na dożywocie dla 37 więźniów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W notatce Białego Domu poinformowano, że Biden „podziękował Franciszkowi za jego nieustanne zaangażowanie w łagodzenie cierpienia na świecie, w tym za jego wkład w promowanie praw człowieka i ochrony wolności religijnych”. Zasadniczo te same powody skłoniły amerykańskiego przywódcę do przyznania papieżowi Medalu, który został już przyznany około tydzień temu 19 osobistościom politycznym i artystycznym, które „wniosły wzorowy wkład w dobrobyt, wartości lub bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, w pokój na świecie lub w inne ważne przedsięwzięcia społeczne, publiczne lub prywatne”. Niektórzy obserwatorzy zauważyli, że liczba odbiorców nie wynosiła zwyczajowych 20; najwyraźniej Biden zachował niespodziankę na swoją wizytę w Rzymie.

W motywacji, podanej w komunikacie z Waszyngtonu, czytamy, że: „Jako młody człowiek, Jorge Bergoglio dążył do kariery naukowej, zanim wiara poprowadziła go do wstąpienia do jezuitów. Przez dziesięciolecia służył pozbawionym głosu i bezbronnym w całej Argentynie. Po wstąpieniu na Stolicę Piotrową Franciszek kontynuował swoją misję na rzecz ubogich. Jako miłujący duszpasterz z radością odpowiada na pytania dzieci dotyczące Boga. Inspirujący nauczyciel, nakazuje nam walczyć o pokój i chronić planetę. Przyjazny przywódca, dociera do różnych wyznań. Jako pierwszy papież z południowej półkuli, papież Franciszek jest inny swoich poprzedników. Jest przede wszystkim papieżem ludzi: światłem wiary, nadziei i miłości, które świeci jasno na całym świecie”.

Stanowisko Bidena

Biden wręczył odznaczenie nuncjuszowi apostolskiemu w USA kard. Christophowi Pierre'owi, co widać na zdjęciu opublikowanym na jego koncie X @Potus. Zdjęciu towarzyszy post prezydenta, który brzmi: „Papież Franciszek, jego pokora i łaska są nie do opisania, a jego miłość do wszystkich jest niezrównana. Jako papież ludu jest światłem wiary, nadziei i miłości, które świeci na całym świecie. Dziś miałem zaszczyt odznaczyć Jego Świątobliwość Papieża Franciszka Prezydenckim Medalem Wolności”.

To nie pierwszy raz, kiedy papież został uhonorowany przez prezydenta USA: już 4 czerwca 2004 r. ówczesny prezydent George W. Bush wręczył Medal Wolności papieżowi Janowi Pawłowi II podczas jednej ze swoich wizyt w Watykanie.

