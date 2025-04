Dobre wieści dla kierowców. Tak mogą spaść ceny paliw w Polsce

Nowa polityka handlowa USA, "która szybko przeobraża się w wojnę celną", przekłada się m.in. na mocne spadki cen surowców, głównie energetycznych – wskazują ekonomiści.

"Najbardziej namacalnym przykładem jest rynek ropy naftowej, której ceny spadły do poziomów nienotowanych od czterech lat, czyli od czasu, gdy świat wychodził z pandemii COVID-19. Dzisiaj kontrakty terminowe na ropę marki Brent znajdują się lekko powyżej 60 USD za baryłkę. Od «Dnia Wyzwolenia» cena baryłki obniżyła się zatem o 15%. Podobnie cena miedzi. Cena rynkowa gazu obniżyła się od tego momentu o prawie 10%" – czytamy w raporcie dziennym Banku Pekao.

"Zakładając, że cena ropy utrzyma się w okolicach 60 USD na dłużej, to według naszych szacunków w horyzoncie najbliższych 1-2 miesięcy (nie od razu, ponieważ stacje paliw ze względu na zapasy z opóźnieniem reagują na zmiany cen ropy) przełoży się to na obniżkę cen paliw na stacjach benzynowych o ok. 7%. Cena benzyny czy diesla zbliży się do 5,60-5,70 zł za litr. To samo w sobie obniży nam inflację nawet o 0,35 pkt proc." – napisano.

Wojna celna może obniżyć ceny paliw. Czy stopy procentowe spadną?

Zdaniem analityków przy ostatnim "gołębim zwrocie" może to być kolejny czynnik zachęcający Radę Polityki Pieniężnej do większej obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. "Widzimy cięcie stóp w maju i czerwcu o 50 pb na każdym posiedzeniu" – prognozują ekonomiści.

Bank przypomniał, że w środę (8 kwietnia) weszły w życie podwyższone stawki ceł na towary z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy – wśród nich jest Unia Europejska (20-proc. cła na wszystkie towary) i ponad 50 innych państw.

Rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że prezydent USA Donald Trump polecił swojemu zespołowi negocjowanie "szytych na miarę" umów handlowych z każdym z prawie 70 krajów, które zgłosiły chęć zawarcia układu.

