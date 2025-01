Papież Franciszek udzielił chrztu 21 dzieciom watykańskich pracowników

Uroczystość przyjęcia chrztu św. przez dzieci odbyła się w niedzielę w Kaplicy Sykstyńskiej. Podczas Mszy św. papież Franciszek zrezygnował z wygłoszenia homilii. Zachęcił rodziców i wiernych, by modlili się za dzieci, które mają zostać ochrzczone.

"Ważne, aby czuły się dobrze"

"Jeśli są głodne, nakarmcie je piersią. Nakarmcie je, jeśli są głodne, aby nie płakały; jeśli jest im za gorąco, przebierzcie je... Ważne, by czuły się dobrze, ponieważ dziś to one tu rządzą, a my musimy im służyć sakramentem, modlitwami" – zachęcał papież Franciszek już na początku Mszy świętej. Ojciec Święty podkreślił, że dar wiary to największy dar, jaki rodzice mogą przekazać swoim dzieciom.

Z kolei podczas południowej modlitwy Anioł Pański, głowa Kościoła zapewniła, że modli się "za wszystkie młode małżeństwa, aby mogły z radością przyjąć dar dzieci i doprowadzić je do chrztu". Nawiązał tym samym do uroczystości w Kaplicy Sykstyńskiej.

Chrzest święty jako drugie urodziny

W czasie rozważań papież Franciszek podkreślił, że data przyjęcia przez nas sakramentu chrztu św. jest jak drugie urodziny. Dlatego też powinniśmy ją świętować i o niej pamiętać "na pamiątkę narodzin z Ducha Świętego".

– Święto Chrztu Pańskiego zaprasza nas do kontemplowania oblicza i głosu Boga, które się objawiają w człowieczeństwie Jezusa – zwrócił uwagę Ojciec Święty przed modlitwą Anioł Pański. Papież Franciszek zwrócił się do wiernych, by postawili sobie pytanie o ich relację z Bogiem. "Czy czujemy, że Bóg nas kocha i nam towarzyszy, a może wydaje się na daleki? Czy potrafimy rozpoznać Jego oblicze w Jezusie i w naszych braciach i siostrach? Czy jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania Jego głosu?" – pytał.

