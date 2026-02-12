Przestępstwa seksualne w diecezji sosnowieckiej. Szokujące ustalenia

Dokument dotyczy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich oraz innych nieprawidłowości, do których miało dochodzić na terenie diecezji. Zebrany materiał opisuje stan wiedzy na koniec stycznia 2026 roku.

Dziesiątki podejrzanych i pokrzywdzonych

Z ustaleń komisji wynika, że zidentyfikowano 29 osób oskarżonych lub podejrzanych o wykorzystanie seksualne nieletnich. Wśród nich znajduje się 23 duchownych, a także osoby świeckie związane z działalnością kościelną, m.in. animatorzy wspólnot młodzieżowych, organista, katecheta, członek seminarium oraz zakonnik.

Według raportu skrzywdzonych zostało co najmniej 50 osób. Komisja zaznacza jednak, że liczba ta może być wyższa, ponieważ nie wszystkie osoby zdecydowały się ujawnić swoje doświadczenia. Z przedstawionych danych wynika, że: 66 proc. ofiar stanowią dziewczynki, 96 proc. skrzywdzonych to osoby poniżej 15. roku życia, zaś ok. 4 proc. miało od 15 do 18 lat.

Stan postępowań wobec podejrzanych

Raport odnosi się także do wydarzeń kryminalnych i obyczajowych, które w ostatnich latach miały miejsce na terenie diecezji. Wśród nich wymieniono m.in. sprawę organizacji imprezy o charakterze seksualnym na terenie parafii, przypadek duchownego posiadającego materiały z pornografią dziecięcą, a także zdarzenia związane ze śmiercią duchownych oraz zarzuty przestępstw seksualnych i finansowych wobec części księży.

Komisja poinformowała, że w 7 przypadkach przestępstwa zostały potwierdzone i sprawcy zostali ukarani, 4 domniemanych sprawców nie żyje a wobec 3 osób toczą się postępowania w sądach państwowych. Ponadto, jak wynika z opublikowanego dokumentu, 10 spraw jest w trakcie badania (część została zgłoszona do prokuratury, część analizowana jest na gruncie prawa kanonicznego) a 5 przypadków pozostaje niepotwierdzonych.

Kolejne działania

Komisja zapowiedziała kontynuowanie prac oraz publikację kolejnych ustaleń. Jednocześnie zwrócono się do osób, które posiadają wiedzę na temat badanych spraw lub mogły zostać pokrzywdzone, o kontakt.

Raport stanowi pierwszy etap analiz dotyczących skali nadużyć i sposobu reagowania na zgłoszenia w diecezji sosnowieckiej. Jeśli pojawią się nowe informacje, mają być one uwzględnione w kolejnych publikacjach komisji. Komisja podkreśla, że jej zadaniem jest dokumentowanie skali zjawiska oraz analiza sposobu prowadzenia spraw przez instytucje kościelne i państwowe, a nie wydawanie wyroków.

